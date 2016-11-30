الزراعية نت – الاخبار - وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على تخصيص جائزة تحمل اسم سموه تهدف إلى إعادة المدرجات الزراعية لما كانت عليه في السابق ، وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية والسياحية والأمنية والاجتماعية. وقد تقرر تشكيل فريق عمل تنفيذي من عدد من الجهات ، إضافة ممثل عن الأهالي ، على أن تضع خطة خلال 3 أسابيع ، وحصر الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالموضوع من وزارة الزراعة وجامعة الملك خالد والغرفة التجارية الصناعية بأبها ، وتحديد المحفزات التي يمكن أن تقدمها وزارة الزراعة ووزراة العمل والتنمية الاجتماعية .

يذكر أن الفريق أقر أن تكون الحدود الإدارية للمدرجات الزراعية هي حدود عاصمة المنطقة مدينة أبها كمرحلة أولى لباقي المحافظات.

واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية المهندس محمد العمرة أن سموه مهتم بالموضوع لما له من عوائد في كافة الأصعده ، من أبرزها إعادة الصورة البصرية لجمال المدرجات وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.

وأضاف : " هناك عدد من الجهود الفردية من الأهالي لإعادة المدرجات ، وسيستفاد من تجربتهم ، بالإضافة إلى الاستفادة من الجهود التي قامت بها الجهات الحكومية من بحوث ودراسات وغيرها في ذات الشأن "

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