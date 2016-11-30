الزراعية نت – الاخبار - تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار في حضور قادة دول عدة، أكثر من 140 مشروعاً استثمارياً تبلغ قيمتها حوالى 30 بليون يورو، وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الثورة. وأكد أكثر من الفي مشارك من حوالى 40 بلداً مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس ويرمي وفق الحكومة الى «إعادة تونس الى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط».

وينطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تليه خطابات لكل من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.

ويشارك أيضاً في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولي مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، كما أن الكثير من الاتفاقات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي.

ومن بين المشاريع ال142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعاً استثمارياً حكومياً و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصراً.

وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل الى الاقتصاد الرقمي مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة.

وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالى 400 الف فرصة عمل، الا ان هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الإرهابية التي أدمت البلاد العام الماضي، ولا سيما اعتداءا باردو وسوسة (60 قتيلاً).

واتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، ما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آب (اغسطس) لاعلان حال طوارئ اقتصادية الى جانب حال الطوارئ الأمنية السائدة اصلاً.

ولمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز اضطرت تونس في ايار (مايو) لتقديم طلب الى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2.6 بليون يورو على مدى أربع سنوات.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، في تصريح اذاعي ان النهضة الاقتصادية لتونس لا يمكن ان تكون الا عبر القطاع الخاص لان القطاع الحكومي اصبح متخما بالموظفين بسبب سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية.

الحياة