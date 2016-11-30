الزراعية نت – الاخبار - يبحث البعض عن وجبة تسد رمقه، فيما ينتظر الآخر وجبته المفضلة والتي ربما يتم طهيها من الذهب أو ما هو أغلى منه، ففي وقت تسعى فيه «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) للقضاء على الجوع بحلول العام 2030، نجد بعض الأطعمة التي يفوق سعرها الخيال. وذكر موقع «هافنغتون بوست» مجموعة من تلك الاطعمة الغالية الثمن، ومنها الذهب الصالح للأكل، إذ يستخدم ذلك الذهب كرقائق لتزين بعض الأطباق الباهظة الثمن، كما تتم إضافته إلى المشروبات.

وتتجه فئة اخرى من الناس إلى تناول طبق «عش الطائر» أو كافيار الشرق وهو صيني الأصل، اذ يعدُّ من أندر الأطعمة.

ويتكون «عش الطائر» من أعشاش اللعاب التي يبنيها طائر السويفتلت بموطنه الأصلي جنوب شرقي الصين. وتتم إذابة تلك الأعشاش في الماء لتنتج سائلاً هلامياً يعرف ب «حساء عش الطائر»، والذي يتميز بمذاقه الطيب وفوائده الصحيَّة.

ويصل سعر الغرام الواحد من العش الأحمر إلى 10 دولارات، ويتراوح سعر الأنواع الأخرى منه بين 910 دولارات إلى الأربعة آلاف دولار للرطل.

ويعتبر الكمأ الأبيض من الاطباق المرتفعة الثمن، وموطنه الاصلي إيطاليا وفرنسا وكرواتيا، فزراعته صعبة، وينمو في الأماكن البرية بصورة طبيعية. وتتراوح أسعاره بين الألف إلى الاربعة آلاف دولار للرطل الواحد.

وتمتاز شوكولاتة «نيبشيلديت»، التي تصنع من الكمأ الأسود بارتفاع سعرها مقارنة بأي نوع آخر، لأن تلك الشوكولاتة لا يضاف لها أية مواد حافظة. ويصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من الفي دولار.

ويعد الزعفران الهندي أغلى نوع من التوابل في العالم، لكنه ينمو في مناطق مختلفة من العالم. ويتم استخلاصه من أزهار الزعفران والتي تتطلب عناية فائقة لجمعها، ولإنتاج رطل واحد من الزعفران، يتطلب حصد من 50 ألفاً إلى 75 ألف زهرة زعفران.

ويتراوح سعر الرطل الواحد ما بين ال 500 إلى الخمسة آلاف دولار.

ويعتبر بطيخ «دانسوك»، ويطلق عليه اسم البطيخ الأسود، نادراً لأنه ينمو على جزيرة هوكايدو باليابان وهو أكثر قساوة من البطيخ الأميركي، لذا يصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من ستة آلاف دولار.

الحياة