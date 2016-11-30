الزراعية نت – الاخبار - كشف الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم أمراض ورعاية الأسماك جامعة القاهرة، عن مرض وبائى خطير، يدعى "استربتوكس" يصيب أسماك البلطي، محدثاً وفيات مرتفعة جداً فى أسماك البلطى كبيرة الحجم (100 جرام حتى حجم التسويق)، وينتشر بسرعة كبيرة بين المزارع على مستوى الجمهورية.

ولفت، إلى أن أسماك البلطى تعانى من ثلاث أمراض خطيرة للغاية في السنوات الأخيرة وهى:

مرض بكتيري يسمى streptococcus، وهو السبب الرئيسى فى الوفيات فى مزارعنا السمكية الأن. مرض فيروسى يصيب زريعة البلطى فى المفرخات Viral encephalitis of tilapia larvae يصيب زريعة اسماك البلطي محدثآ وفيات بمعدلات عالية جدا. مرض فيروسي اكتشف حديثاً يسبب وفيات فى أسماك البلطي.

وبالنسبة للمرض الخطير الذى يصيب أسماك البلطى الأن فى مصر "Streptococcus" يُعرف بأنه أخطر الأمراض الوبائية التى تصيب أسماك البلطى فى الوقت الحالى على مستوى العالم محدثاً خسائر إقتصادية كبيرة نتيجة إصابة الأسماك الكبيرة ومعدلات وفيات عالية.

وأرجع أسباب هذا المرض عبد العزيز، إلى نوعين من البكتريا موجودين فى مصر وفى معظم دول العالم.

وبالنسبة لأعراضه، فمنها الخارجى؛ تشمل:

-أنزفة وقرح حمراء فى الثلث الاخير من جسم السمكة

-إصابة عين ألاسماك

-وأعراض عصبية وتغير في حركة الاسماك المصابة.

- خراريج كبيرة وتأكل الجلد من على جسم السمكة.

وبالنسبة للأعراض الداخلية تشمل:

-توقف الأسماك المصابة عن الأكل.

- اعراض التسمم الدموي.

- كبر حجم المرارة.

-وبائية المرض، وتحدث وبائية المرض غالباً بعد تعرض الأسماك لـ (نقص الأكسجين، ارتفاع درجات الحرارة، زيادة أعداد الأسماك وتكدسها بالأحواض)

- انتقال المرض؛ ينتقل من سمكة، لسمكة اخرى مباشرة، وينتقل من البيئة المحيطة والمياه للأسماك.

وتكون حجم الأسماك المصابة أكبر من 100 جرام وحتى حجم التسويق أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

-أشكال المرض؛

أ- صورة حادة؛ معدلات الوفاة الشديدة تأخذ من 2 الى 3 أسابيع، وتحدث غالباً فى فصل الصيف.

ب- صورة مزمنة للمرض؛ عندما تنخفض درجات الحرارة تسبب معدلات نفوق بسيطة، ولكن تستمر لفترة أطول.

وقال يمكن العلاج عند حدوث المرض إنه يجب اتباع الآتى:

تقليل معدلات التغذية. تقليل كثافة الاسماك بالاحواض اذا امكن. الحفاظ على معدل عالي من الاكسجين بالاحواض. خفض درجات حرارة المياه في المزارع المكثفة بطرق حديثة وفي المزارع العادية ممكن بطرق مختلفة استخدام المضادات الحيوية وبصفة خاصة الفلورفينيكول وهناك أدوية اخرى. رفع مناعة الاسماك.

التحكم في المرض ومنعه؛ عن طريق التحصين في المفرخات ضد المرض كما يحدث في معظم دول العالم وقد قمنا بعمل تجربة للتحصين قامت بها شركة أيبكس مصر بالتعاون مع شركات عالمية وتم عمل التجارب بأحد المفرخات بكفر الشيخ.

وللوقاية يتم تجهيز علف "الهابوشة"،الزريعة الجديدة، من خلال دمج الهرمون بعد تحضيره بالكحول ومزجه بالعلف الناعم ونسبه من مسحوق السمك ماركة الهارينج

وأعرب عن أمله فى وقف هذا المرض الخطير بأسرع وقت، لأن المربين يبذلون مجهودات كبيرة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والإيجارات والعمالة.

الاهرام