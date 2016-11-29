الزراعية نت – الاخبار - تراجعت المساحات المزروعة في مناطق الأغوار للعروة الشتائية الخميسية لعام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015. وبحسب تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول النتائج الأولية لمسح المساحات الزراعية في مناطق الأغوار للعروة الخميسية لعام 2016 أن إجمالي المساحة المزروعة بلغت 61.6 ألف دونم بانخفاض مقداره 13.8% عن المساحة المزروعة للعروة الصيفية للعام السابق 2015.

وبينت النتائج أن مساحة الخضراوات قد انخفضت بما نسبته 14.2% مقارنة بعام 2015 حيث بلغت 51.8 ألف دونم مقابل 60.4 ألف دونم.

وبينت نتائج المسح بأن المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية قد انخفضت من 6.9 ألف دونم تقريباً في عام 2015 إلى 6.3 ألف دونم تقريباً في عام 2016 أي بما نسبته %10.1 كما وانخفضت المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة بنسبة %13.8 مقارنة بعام .2015

وأظهرت نتائج المسح بأن المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات في منطقة الأغوار الجنوبية استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات بنسبة بلغت %32.1.

وبينت نتائج المسح زيادة في المساحة المزروعة لمحصولي البندورة والباذنجان بما نسبته 6.0% و19.1% على التوالي مقارنة مع عام .2015 وانخفضت المساحة المزروعة بمحصول بما نسبته 6.4% و%49.0 على التوالي.

أما فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية فقد بينت النتائج أن مساحتها قد انخفضت من حوالي 6.9 ألف دونم في عام 2015 إلى حوالي 6.3 ألف دونم في عام 2016 أي بما نسبته 10.1% بين العامين المشار إليهما.

وأشارت نتائج المسح بأن المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في منطقة الشونة الجنوبية استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي المساحة المزروعة بنسبة بلغت 38.9%.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء بما نسبته %24.6 وانخفاض المساحة المزروعة بالبرسيم بنسبة %23.7.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة وادي الأردن يتم مسحها مسحاً شاملاً سنوياً من خلال جولتين ميدانيتين (التشرينية والخميسية) حيث يتم جمع بيانات إستمارات المسح البالغ عددها حوالي ثلاث آلاف وحدة زراعية بأسلوب المقابلة الشخصية للمزارعين من خلال إستمارة معدة لهذا الغرض من قبل كادر إحصائي مدرب على جمع وتجهيز وتحليل البيانات والتعامل مع المزارعين مستخدماً أحدث الأساليب العلمية لتنفيذ هذا المسح الميداني.

مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبدالكريم الشهاب أكد أن المساحات المزروعة انخفضت بنسبة 40 % مقارنة بالمساحات التي زرعت الموسم الماضي.

وأضاف أن هذا التراجع يعود إلى تخوف المزارعين من تكرار مسلسل الخسائر التي منوا بها على مدى السنوات الماضية إضافة إلى أن استمرار الأحداث الجارية في دول الجوار ونقص السيولة التي تمكنهم من مواصلة العمل في القطاع كل ذلك أسهم بشكل مباشر في تناقص المساحات المزروعة.

ولم ينكر الشهاب أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيتسبب بكارثة لصغار المزارعين الذين لن يستطيعوا الصمود أكثر أمام الخسائر المتلاحقة مشيرا إلى "أن القطاع الزراعي سيقتصر آنذاك على الشركات الزراعية الكبيرة والمستثمرين والعمالة الوافدة.

المصدر : السبيل