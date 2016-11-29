الزراعية نت – الاخبار - عقد وفد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال مشاركته في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف مؤخرا سلسلة من اللقاءات مع أبرز صناع القرار والباحثين المشاركين في المؤتمر بمدينة مراكش المغربية.. وتعد مشاركة الوفد الذى ترأسته

واعرب الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عن التزام البرنامج ببناء روابط أكثر متانة وعلاقات دائمة مع العلماء والعاملين في مجالي البحوث والتكنولوجيا في هذه القارة.

من جهتها قالت علياء المزروعي مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار انه التقوا بأبرز المؤسسات الحكومية والدولية التي تشاطرنا رؤيتنا المتمثلة في ضرورة إيجاد موارد بديلة للمياه خدمةً للمجتمعات المحلية ولاسيما في أفريقيا وتعمل لتعزيز التعاون الدولي في البحث وتطوير الحلول العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.

وفي إطار مشاركته في المؤتمرالتقى الوفد بممثلين عن 35 مؤسسة حكومية ودولية مثل الأمم المتحدة ولجنة وزراء أفريقيا لشؤون المياه والجمعية الدولية للمياه ومجلس الأعمال البرازيلي لشؤون التنمية المستدامة ومركز الأرصاد الجوية في المغرب والاتحاد الأفريقي.

وثمنت السيدة توموسيمي رودا بيس مفوضة شؤون اقتصاد الأرياف والزراعة في لجنة الاتحاد الأفريقي عروض المنح التي قدمها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار دعماً للباحثين.

كما عقد الوفد ندوة ناجحة بعنوان "علوم وتكنولوجيا الاستمطار ومساهمتها في تكييف الموارد المائية العالمية" في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤتمر وناقشت الندوة التي ترأستها علياء المزروعي مجريات بحوث الاستمطاروأعلنت علياء المزروعي خلال الندوة أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار سيعقد أول ورشة عمل دولية حول مدى تطور بحوث الاستمطار وذلك خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 18 و19 يناير 2017.

وتستعرض هذه الورشة أهم التطورات في مشاريع البحوث التي تم اختيارها خلال الجولة الأولى من البرنامج وعرض نبذة عن المشاريع الفائزة الجديدة كما تشكل الورشة منصة متميزة لمناقشة الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة تحديات أمن المياه على المستوى العالمي.

واعلنت علياء المزروعي عن انعقاد أول ورشة عمل دولية حول مدى تطور بحوث الاستمطار في أبوظبي في شهر يناير المقبل

ويهدف البرنامج من إقامة ورشة العمل إلى مواجهة المخاوف العالمية بشأن أمن المياه من خلال ترسيخ سمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للمعرفة والامتياز في علوم وتكنولوجيا الاستمطار

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