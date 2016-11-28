الزراعية نت – الاخبار - الحكومة التونسية تقر بانخفاض حاد في مياه الري الحكومة التونسية تقر بانخفاض حاد في مياه الري. قال وزير الزراعة التونسي سمير بالطيب، إن السدود تشهد نقصًا في المياه يقدر بـ560 مليون متر مكعب؛ إذ يقدر منسوب المياه في السدود اليوم بـ 600 مليون مقابل 1150 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي، رغم نزول بعض الأمطار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الطيب أمام مجلس نواب الشعب في ردوده على استفسارات النواب حول ميزانية وزارته للسنة المقبلة، أن «مواجهة هذا الوضع تتطلب ربط السدود في ما بينها، بما يمكّن من تحويل مياه الشمال إلى الوسط والجنوب»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

وأقر الطيب بغياب الاتجاه الإصلاحي على ميزانية الوزارة، معتبرًا أن الوقت لم يكن كافيًا لإعداد ميزانية تتضمن إصلاحات هيكلية في قطاع متشعب ويعاني من العديد من الصعوبات. وقال إن «الفلاحة في مفترق طرق ولا بد من تغييرها من قطاع يوفر منتوجات لأسواق الجملة إلى قطاع يساهم في دفع التنمية وفي تثبيت السكان في مناطقهم»، مضيفًا: «نريد وزارة فلاح وليس وزارة فلاحة».

وأوضح، أن القطاع الزراعي وحده هو القادر على تطبيق الفصل الـ13 من الدستور المتعلق بالتمييز الإيجابي للجهات الداخلية، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالربط بين التحويل والإنتاج بما يمكن من تحقيق القيمة المضافة العالية في الجهات الداخلية وبالتالي دفع التنمية بها، وشدد على أن الأمل يكمن في تحفيز الشباب، العازفين عن ممارسة النشاط الفلاحي، على العمل في القطاع.

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