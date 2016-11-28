الزراعية نت – الاخبار - صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم بأن القطاع الفلاحي سيقود قاطرة الاقتصاد الوطني في المستقبل بعيدا عن البترول. وأضاف الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ42 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي احتضنت فعالياتها الرسمية هذه السنة ولاية سكيكدة وذلك بقصر الثقافة بوسط المدينة رفقة وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي بأن الفلاحين هم من سيقومون بتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي في السنوات المقبلة.

وأوضح السيد شلغوم بأن الدولة الجزائرية مقتنعة بأن قطاع الفلاحة هو الحل البديل والخيار الأفضل والإستراتيجي لتجاوز فترة انخفاض أسعار البترول والذهاب بالوطن إلى بر الأمان.

وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجهود الجبارة المبذولة في قطاع الفلاحة من طرف الفلاحين الذين قدمت لهم مساعدات عديدة موضحا بأن الرهان يمكن اليوم في زيادة الإنتاج وتنويعه والعمل على تقليص فاتورة الواردات و لم لا تنويع الصادرات من كما أكد في هذا السياق بأن نتائج ملموسة قد تم تسجيلها على أرض الواقع من خلال وفرة مختلف المنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والتي كانت بالأمس القريب تستورد بالعملة الصعبة و كل ذلك جاء بفضل حنكة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أقر جملة من الإصلاحات بالقطاع الفلاحي تحققت من خلالها عدة إنجازات انعكست بالإيجاب على حياة الفلاح عبر الأرياف منها التحسن المسجل للربط بشبكات الماء والكهرباء وإنجاز الطرقات فضلا عن المنشآت القاعدية والمدرسية والصحية ما مكن الفلاح من العودة إلى أرضه بعد أن هاجرها لسنين عدة.

ودعا السيد شلغوم الفلاحين إلى ضرورة استغلال كافة الأراضي والتقليص من الأراضي البور باستغلال جميع المساحات مهما كانت طبيعتها خاصة أو عمومية وتخصيصها للإنتاج الفلاحي معتبرا أن هذه الوسيلة هي الأنجع للمحافظة على الأراضي الفلاحية و كذا البنية الاجتماعية للفلاح الجزائري.

وذكر الوزير كذلك بالإنجازات المحققة بفضل جهود وزارتي الفلاحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومساهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتوفير الحماية الاجتماعية للفلاحين والموالين وأسرهم مشيرا إلى أنه تم طلب تمديد الاستفادة من هذه المزايا إلى غاية نهاية 2017.

من جهته شدد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي على ضرورة إرساء التنمية الفلاحية والتوجه نحو الاقتصاد الفلاحي باعتباره فاعلا أساسيا في عملية التنمية وذلك من خلال الاستصلاح الفلاحي وتوسعة المساحات الفلاحية المسقية مؤكدا في هذا السياق بأن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاع الفلاحة في هذا الشأن.

من جانبه أشاد الأمين الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين محمد عليوي بالمجهود الجبارة المبذولة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للنهوض بقطاع الفلاحة مبرزا سياسته الرشيدة في هذا المجال والتي أزالت كل القيود على الفلاحين وإقراره لمشروع القرن الذي يهدف إلى الرقي بالفلاحة الجزائرية إلى عتبة التصدير وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي في الهضاب والجنوب.

ق. إ