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هولندا: إعدام 190 ألف بطة بسبب بإنفلونزا الطيور طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 28 نوفمبر 2016 00:00

هولندا: إعدام 190 ألف بطة بسبب بإنفلونزا الطيورالزراعية نت – الاخبار - ذكرت وزارة الاقتصاد الهولندية  أنه تم إعدام 190 ألف بطة بعد اكتشاف سلالة من فيروس انفلونزا الطيور في شمال شرق البلاد. وتم اكتشاف الفيروس في بطة بإحدى المزارع في قرية بيدينجهويزن، وتقع غرب أمستردام. ونفذ الإعدام لاحقا في تلك المزرعة وأربع غيرها في المنطقة المحيطة.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من أن الفيروس المكتشف ليس من نوع فيروس انفلونزا الطيور "إتش5 إن8" شديدة العدوى، إلا أن الإعدام تم كإجراء احترازي. وأمرت الحكومة بتعليق نقل الحيوانات في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من الموقع الذي تم فيه اكتشاف الفيروس.

 

 

 

الاهرام

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