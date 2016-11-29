الزراعية نت – الاخبار - النيابة أمرت بالتحفظ على 18 ألف طن من القمح الروسي بعد اكتشاف أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأمرت نيابة ميناء الإسكندرية بإرسال عينات إلى المعامل في القاهرة لفحصها. كانت الشحنة داخل موقع تخزين يعود إلى شركة خاصة في ميناء الدخيلة.

وقالت الأهرام إن إدارة مباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا تلقت شكوى بأن شركة خاصة تخزن كمية كبيرة من القمح الروسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأبلغ تجار في القاهرة أنه تقرر الحجز على الشحنة بعد اكتشاف الكثير من الحشرات في موقع التخزين. وأحجمت وزارة الزراعة عن التعليق.