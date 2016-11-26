الزراعية نت – الاخبار - وقعت الجزائر والإمارات العربية المتحدة 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل عددا من القطاعات الحيوية على غرار الصناعة والطاقة. يأتي هذا التوقيع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة

وأبرم الطرفان أيضا مذكرة تفاهم ثنائية لتأسيس شركة مشتركة لتصنيع وصيانة المركبات ذات العلامة التجارية مرسيدس بينز تندرج ضمن المشروع الخاص بتلك المركبات بالجزائر وقع عليها مدير الصناعات العسكرية رشيد شوفي عن الجانب الجزائري والرئيس التنفيذي لشركة آبار محمد المهيري عن الإمارات.

كما توجت أيضا زيارة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى الجزائر بالتوقيع على اتفاقية بين شركة سوناطراك وشركة سيبسا، تنص على تمديد عقد حقل الأورهود لعشر سنوات ومذكرة تفاهم بين نفس الشركتين لتمديد عقد حقل آر.أف.ك لمدة 25 عاما ومشروع الاتفاقية المراد توقيعها خلال الزيارة بين كليهما للاستحواذ على حقل بي.أم.سي من طرف كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي و الرئيس التنفيذي لسيبسا بيدرو ميرو.

وعلى صعيد آخر، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أفروديف وشركة المزارع لإمارة العين من طرف كل من مديرة الشركة الجزائرية أخناش جميلة ومحمد سويدي مدير صندوق التنمية الإماراتي.

وفي السياق ذاته ، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين أميطال ومجمع الجزائر-الإمارات من قبل كل من الرئيس المدير العام لكليهما يزيد تواتي وأجاي سطحي ، علاوة على مذكرة تفاهم بين شركتي أسميدال وبوريالس لإنشاء مصنع للميلامين من قبل الرئيس المدير العام للأولى ميلود لوحيشي والمدير التنفيذي للثانية مارك غريت.

كما تم التوقيع أيضا على بروتوكول اتفاق شراكة بين كل من نفطال وأسميدال ومجمع الجزائر-الإمارات, وقع عليه المسئولون الأولون عن الشركتين الجزائريتين حسين ريزو وميلود لوحيشي على التوالي والرئيس المدير العام للمجمع أجاي سطحي.

وفي السياق ذاته ، تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والمصرف الإماراتي من قبل كل من محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ومحافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك المنصوري.

كما شملت القائمة أيضا مذكرة تفاهم بين منتدى رؤساء المؤسسات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات وقع عليها رئيسا الهيئتين، علي حداد ومحمد ثاني الرميثي على التوالي.

من جهة أخرى، أبرمت الجزائر والإمارات اتفاقية بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التغير المناخي لإنشاء محمية طبيعية، من توقيع الأمين العام للوزارة كمال شادي عن الجانب الجزائري و وكيل وزراء مساعد سلطان علوان عن الطرف الإماراتي.

وتم إبرام اتفاقية بين مستشفى النعامة وصندوق أبو ظبي للتنمية وقع عليها كل من مدير الصحة والسكان لولاية النعامة والمدير العام للصندوق محمد سيف السويدي.

وكالات