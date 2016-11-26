الزراعية نت – الاخبار - شدد وزير الزراعة خالد الحنيفات على أهمية التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، للمحافظة على المواصفات العالمية للغذاء، وعدم السماح بادخال أي مستوردات غير مطابقة للمواصفات أو من مناشئ غير معروفة. وأشار، خلال لقائه مدير عام المؤسسة هايل عبيدات أمس، إلى ضرورة المحافظة على المواصفات العالمية للغذاء، وزيادة التعاون ورفع مستوى الرقابة على المنتجات الغذائية عموما ومنتجات اللحوم والألبان على وجه خاص.

وأكد الحنيفات أهمية المشاركة والتعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال تسجيل الأدوية البيطرية، عن طريق اشراك فنيين في مجال الصناعة الدوائية من المؤسسة في لجنة تسجيل الأدوية البيطرية.

بدوره، أكد عبيدات ضرورة التكاملية في العمل والتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة والمراقبة على الغذاء، والتشاركية في اتخاذ القرار لمصلحة المواطن.

وبين دور المؤسسة الرقابي على المعابر الحدودية، ونقاط الالتقاء في العمل الرقابي مع الوزارة، والتأكد من سلامة المستوردات.

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