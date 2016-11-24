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السعودية: حظر استيراد الطيور الحية والابقار طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 24 نوفمبر 2016 00:00

السعودية: حظر استيراد الطيور الحية والابقارالزراعية نت – الاخبار - حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد الطيور الحية، وبيض التفقيس، والصيصان من جمهورية الهند بشكل مؤقت؛ خشية من إصابتها بإنفلونزا الطيور. ويأتي الحظر بعد ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور في تلك البلاد. واتخذت الوزارة احتياطاتها في المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة موقتاً استيراد الأبقار من بعض مناطق جمهورية جورجيا, بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض الالتهاب الجلدي العقدي في بعض المناطق بتلك البلاد . واتخذت الوزارة إجراءاتها الاحترازية في جميع المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

 

 

 

المصدر: البلاد السعودية

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