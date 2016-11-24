الزراعية نت – الاخبار - شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عصام فايد، مراسم توقيع بروتوكول بين الحجر الزراعي المصري و نظيره الصيني للسماح بدخول العنب المصرى إلى السوق الصينى لأول مرة، اليوم بمقر الوزارة. بحضور السفير الصيني بالقاهرة وأعضاء مجلسى إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".

وصرح الدكتور سمير النجار، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بأن فتح السوق الصيني أمام صادرات العنب المصري يأتى ضمن الإستراتيجية التي ينتهجها المجلس لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، خاصة للدول الواعدة مثل دول جنوب شرق آسيا وذلك لتحقيق إستراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة.

يذكر، أن توقيع هذا البروتوكول جاء بعد جهود مضنية و مفاوضات شاقة دامت لأكثر من عامين متتاليين قادها الحجر الزراعى المصري بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا والمكتب التجارى المصرى فى بكين و كان أخرها حضور وفد من الجانب الصيني لمصر خلال شهر مايو الماضي لتفقد إجراءات إنتاج و تعبئة وتصدير العنب المصري.

وكالات