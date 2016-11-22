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الأخبار
الفاو: إنتاج الغذاء في سوريا عند أدنى مستوياته
السبت, 19 نوفمبر 2016
السبت, 19 نوفمبر 2016
مصر: 1.5 مليون فدان ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
السبت, 19 نوفمبر 2016
السبت, 19 نوفمبر 2016
المغرب: 47 دولة تتعهد بعدم استخدام الوقود الحفري
السبت, 19 نوفمبر 2016
السبت, 19 نوفمبر 2016
لبنان: افتتاح 8 مشاريع في طرابلس بمساهمة المانية
السبت, 19 نوفمبر 2016
السبت, 19 نوفمبر 2016
السعودية: تأهيل 720 قروياً في زراعة أشجار المورينجا
السبت, 19 نوفمبر 2016
السبت, 19 نوفمبر 2016
الاردن: هل يواجه رئيس بلدية عقوبة السجن ؟؟
الخميس, 17 نوفمبر 2016
الخميس, 17 نوفمبر 2016
موريتانيا: نقص المياه يهدد نخيل تكانت
الخميس, 17 نوفمبر 2016
الخميس, 17 نوفمبر 2016
سوريا: 9 ملايين يورو لاستيراد الأبقار في 2017
الخميس, 17 نوفمبر 2016
الخميس, 17 نوفمبر 2016
مصر: الوزير يقيل القيادات الفاسدة وفقًا لتقارير رقابية
الخميس, 17 نوفمبر 2016
الخميس, 17 نوفمبر 2016
|البنك الإفريقي يعلن عن استراتيجية لتنمية الزراعة