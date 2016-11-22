الزراعية نت – الاخبار - أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن إطلاق استراتيجيته الزراعية الجديدة تحت مسمى "تغذية إفريقيا 2016-2025" .وأوضح مدير الزراعة والمنتجات الزراعية الصناعية في البنك الإفريقي للتنمية شيجي أوجوكو في كلمة له ضمن لقاء عقد لخبراء البنك بالعاصمة التونسية أن الأستراتيجية تعتمد على تفعيل الإمكانيات الضخمة غير المستغلة من الإنتاج الزراعي في القارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية التي تندرج ضمن الأولويات الخمس للبنك تقدر بكلفة جملية قدرها مابين 315 و400 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة .

وتهدف الخطة أساسًا إلى القضاء على الجوع والفقر في المناطق الريفية في أفريقيا خلال العقد المقبل من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في البنى التحتية وتهيئة مناخ ملائم للصناعة الزراعية إلى جانب التحكم في تدفق رؤوس الأموال والحفاظ على الطابع الشامل والمستدام للزراعة وقدرتها على توفير أغذية جيدة وذلك بطريقة منظمة".

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