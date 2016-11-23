الزراعية نت – الاخبار - واصلت أسعار الخضار في سوق العارضة تراجعها، إذ قاربت نسبة الانخفاض نحو 50 % مقارنة مع الأسابيع الماضية. هذا التراجع يأتي مع بداية الموسم الزراعي في وادي الاردن، الأمر الذي يؤشر بحسب مزارعين، إلى أن الموسم الحالي سيشهد انتكاسة كبيرة في ظل الأوضاع الحالية المتمثلة بشلل حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية وتراجع الإنتاج.

المزارعون كانوا يعولون على تراجع الإنتاج بنسب كبيرة لزيادة أسعار البيع، إلا أن ما يحصل بحسب جميل العبادي خالف كل التوقعات والقوانين الطبيعية، لافتا إلى أن أسعار المنتوجات ترتبط عادة بالإنتاج بمعادلة عكسية حسب قانون العرض والطلب وما نشهده الآن هو تراجع كبير في الإنتاج بموازاة تراجع في الأسعار، الأمر الذي لم نشهده خلال المواسم الماضية.

ويرى العبادي أن الموسم الغوري لا زال في بدايته إذ أن غالبية الأراضي التي استطاع أصحابها زراعتها لم تبدأ الإنتاج إلى الآن، مؤكدا أن الأسعار ستشهد انخفاضا كبيرا مع ازدياد الإنتاج خلال ذروة الموسم في شهر شباط القادم.

ويأمل المزارع خالد طلال ان تتحسن الاسعار خلال شهر كانون الثاني القادم مع دخول أربعينية الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية خاصة خلال ساعات الليل، موضحا أن انخفاض درجات الحرارة سيقلل الإنتاج في وادي الاردن وسينهي الموسم الشفوي الذي لا زال إلى الآن ينتج وبكميات كبيرة على غير العادة .

ويلفت طلال إلى أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانعدام حركة التصدير سيعيد مسلسل الخسائر الى الواجهة مجددا وسيقضى على آخر آمال المزارعين بنهوض القطاع من كبوته، مشيرا الى ان المزارعين لا يريدون سوى ثبات الاسعار ضمن الحدود الجيدة لتغطية نفقات زراعتهم للموسم الحالي.

من جانبه، أكد مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين ان اسعار بيع المنتوجات الزراعية تراجعت بنسبة 50% مقارنة مع الاسابيع الماضية، لافتا الى ان هذا التراجع تزامن مع ارتفاع الكميات الواردة الى السوق مقارنة بالأسبوعين الماضيين، رغم أنها لا زالت تقل بنسبة 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واضاف الختالين ان انخفاض الاسعار قارب من اسعار الكلف لبعض المحاصيل وقلّ عنها لمحاصيل أخرى، موضحا ان معظم المزارعين يضطرون الى توريد منتوجاتهم للحفاظ على محاصيلهم على أمل ان تتحسن الأسعار مستقبلا .

وبين الختالين أن سعر بيع صندوق الخيار تراوح ما بين 1 و 2 دينار، في حين بيع الأسبوع الماضي بسعر تراوح ما بين 1.5 و 2.5 دينار، فيما بيع صندوق الكوسا ما بين 1.25– 2 دينار مقارنة 1.7 و2.5 الاسبوع الماضي، مشيرا الى ان سعر صندوق الباذنجان الكلاسيك تراوح ما بين 60 قرشا و دينار مقابل ما بين دينار و 1.5 والفلفل الحار 1.25 - 1.6 دينار، والفلفل الحلو 1.25 – 2.5 مقارنة 1.5 و2.5 دينار للصندوق.

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