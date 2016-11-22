الزراعية نت – الاخبار - قبل انتشار الوحدات الصحية في قري ومراكز محافظات مصر والتطعيم من الأمراض المعدية، التي كانت تفتك بآلاف المصريين، وتؤدي لإنقراض عائلات بأكملها في الريف المصري، كان المواطنون في عام 1903م مجبرين علي تطبيق القرارات الحكومية، وهي الإبلاغ فورا بالمرض للعمدة وشيخ الناحية، حيث كان مصير من لا يقوم بالإبلاغ فورا الحبس لمدة أسبوع كامل في غرفة معدة للحبس في دوار العمدة أو قسم الشرطة، بالإضافة لغرامة مالية التي كانت تصل آنذاك لمبلغ خرافي لا يطيقه المرضي أو المواطنون، الذين يقطنون في الريف لمن لا يسير علي أرشادات مفتش صحة المركز. منذ 113 عاما، ظهرت أمراض عدة بكافة مراكز مصر طالت البشر والحيوانات، منها الحمى التيفوسية بمركز طما، الذي كان يتبع مديرية جرجا آنذاك، كما تفشت الحمى الراجعة بناحية نزلة القاضي والجبيرات بمركز طهطا، كما تفشي مرض الحصبة بناحية المصلوب التابعة لمركز الوسطي ببني سويف، أما مرض التيفوس البقري فقد تفشي في حيوانات مديرية البحيرة. الجدري تفشي أيضا في نواحي كفر بني علي والدير، ومنشأة أبومليج التابعين لمركز ببا ببني سويف، وأدت الأمراض المتفشية في الحيوانات، لغلق أسواق مديريات القليوبية وبني سويف بناء علي طلب من مدير عموم مصلحة الصحة، وتم فتح سوق إمبابة والجيزة تحت الحجر الصحي، لتوريد ماتحتاجه العاصمة من اللحوم، كما تم غلق أسواق المواشي والدقهلية والشرقية والفيوم. تظهر الوثائق قيام الحكومة بعمل عدة إجراءات في البلاد، التي تفشت فيها الأمراض دون أن تحدثنا القرارات عن تسلم المرضي لأدوية تخفف من آلامهم، حيث كانت القرارات متبعة في كافة الأمراض المتنوعة، سواء كانت جدري أو حمي تيفيوسية أو الحمى الراجعة، وهو مرض ينتقل من خلال لدغات البعوض والقمل، حيث تظهر أعراضه بعد 15يوم أو 54 يوما من لدغات البعوض، وتؤدي إلي حمي مفاجئة وقشعريرة وشعور بالبرد والصداع وألم في المفاصل يصاحبه غثيان مستمر. أما الحمى التيفوسية فهي تبدأ غالبا علي شكل زكام قوي، ويبدأ ارتفاع الحرارة بعد أسبوع أو أكثر مع رجفة أو رعشة وصداع وألم في العضلات والصدر، مصاحبا بطفح جلدي وهو عادة ينشأ من الحرزان والفئران والبراغيث انتشرت بشكل كبير، في ببعض مراكز طما قبل أن يتم اختراعات عقاقير نافذة للقضاء عليها. وقررت اللجنة الصحية التي تم تشكيلها في 18 مايو من عام 1903م، لمواجهة مرض الحمى التيفوسية ما يأتي علي ساكن المنزل، الذي تحدث فيه الإصابة أن يبلغ عنها العمدة أو من يكون نائبا عنه خلال 24 ساعة، ومن يخالف ذلك يجازي بغرامة لاتزيد عن 100 قرش أو بالحبس، بمدة لاتزيد عن أسبوع. كما ألزمت اللجنة الصحية ساكن المنزل بتبييض المنزل أو العشة بالجير من الداخل، بموافقة مفتش صحة المركز، وإيجاد فتحات لازمة بالمنزل أو بالعشة بحسب مايشير مفتش صحة المركز، وكل من يخالف هذه الإجراءات يتم توقيع الغرامة عليه ب100 قرش، أو بالحبس لمدة أسبوع، كما قررت اللجنة الصحية بعد ظهور الحمى الراجعة في مركز طهطا، تنفيذ نفس قرارات الحمى التيفيوسية، وهو الغرامة والحبس وتبيض المنزل دون أن تشير اللجنة الصحية علي أعطاء المرضي أدوية تخفف من آلامهم، والأغرب أن اللجنة الصحية، قررت أيضا نفس القرارات حين تفشي مرض الحصبة بناحية المصلوب، التابعة لمركز الوسطي ببني سويف. ظهر مرض الحصبة في أطفال ناحية المصلوب في 22 مايو من عام 1903م، وهو مرض معد يصيب الأطفال والكبار ومن أعراض الحصبة، ارتفاع في درجة الحرارة مصحوب برشح وسعال ورمد، يتبعه ذلك طفح على جميع أجزاء الجسم. ومن يشفي منه يكتسب منه مناعة مدي الحياة، وكان علي الحكومة أن تصدر نفس القرار الصادر في عام 1895م، للقضاء علي هذا المرض، الذي لم يكن له أدوية وهي أيضا نفس قرارات الحمي الراجعة والحمى التيفيوسية، التي لم يكن له أدوية فعالة آنذاك تؤكد المصادر التاريخية العلمية، أن العالم لم يتوصل لأدوية فعالة للقضاء علي الحصبة، التي كانت تحصد الآلاف من دول العالم المختلفة إلا في عام 1963م، وتم عمل لقاح فعال من هذا الدواء في تسعينات القرن الماضي، واستطاعت الحكومة المصرية بعد إرسائها للتطعيم القضاء عليه مبكرا كان علي مرضي بالحصبة في مصر، أن يقوموا بتبييض المنزل والعشة حسب مايراه مفتش الصحة، وإيجاد فتحات بمنزله وإن خالف هذه القرارات يكون مصيره الغرامة، التي تصل ل100 قرش أو الحبس لمدة أسبوع كامل في قسم الشرطة، وكانت القرارات غالبا يتم تنفيذها علي والد المريض أو والدته في 18 يونيه من ذات العام 1903م، تفشي المرض القاتل الجدري في بني سويف، وكذلك تفشي في نواحي مركز إمبابة بالجيزة، وهو مرض سبب العمى والتشوهات للكثير من المرضي، ورغم أن العالم في ذلك الوقت اكتشف مضادات حيوية للقضاء عليه، حيث يعتبر أول مرض قضت عليه البشرية إلا إن قرارات اللجنة الصحية، لم تكن تتعدي القرارات، التي أصدرتها في مرض الحمى والحصبة، وهو الحبس والغرامة لمن لا يقم بتبليغ الحكومة وتبيض المنزل المصدر: الاهرام RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



