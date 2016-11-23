الزراعية نت – الاخبار - أعلن محمد الصيفي، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقالته من منصبه مؤكدًا أنه واجه أزمة شديدة في الحصول على البيانات الصحفية عمدًا من بعض قيادات الوزارة. وجاء نص الاستقالة كالتالي: علي مدار أسبوع كامل بوزارة التموين كمتحدث رسمي للوزير بتكليف من معاليه واجهت أزمة شديدة في الحصول على البيانات الصحفية عمدًا من بعض القيادات وحالة إفشال صريحة يتعرض لها وزير التموين.

حاولت مساندة وزير التموين بكل قوتي وتحملت جهد وضغط عصبي ونفسي وصراعات لا مبرر من قبل البعض في إدارة وصنع القرار ، وتعمد زيادة حالة التخبط التي تعاني منها الوزارة خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة.

وخلال تلك الفترة اشتكى جميع الصحفيين و البرامج التلفزيونية من عدم وجود معلومات لدي المتحدث الرسمي محاولا يومًيا الحصول علي التمكين المطلوب لإدارة الملف الإعلامي والصحفي المكلف به إلا أن تصرفات احمد كمال معاون الوزير بالاستحواذ والسيطرة علي ملفات ليست من شأنه القيام بها في الجانب الصحفي ومحاولاته لإزاحة أي متحدث رسمي يتم تكليفه .

وفي ضوء ما تم عرضه أعلن للجميع استقالتي من منصب المتحدث الرسمي لوزارة التموين وهي نية تولدت لدي من اليوم الأول لتكليفي بالمنصب، لإيماني بأن المبادئ لا تتجزأ وقد وقفت منتقدا سياسة المتحدث السابق في حجب الببانات عن زملائي خلال أول مؤتمر صحفي للوزير والذي اعتذر له نظرًا لعدم إدراكي هذه الحقيقة وقتها.

وها أنا اعجز الآن عن توفير البيانات اللازمة لهم لأن مركب وزارة التموين الإعلامية عليها 100 ريس أو بمعني أدق أي متحدث رسمي ما هو إلا ديكور يخفي حالة التخبط نتيجة عدم توزيع الأدوار بشكل متخصص .

تحياتي للجميع ويسعدني انضمامي مرة أخري للعمل مع زملائي الصحفيين مدافعا عن كلمة وميثاق الشرف الذي تعلمناه وأمنا به .

المصدر: الاهرام