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الاردن: أبوغنيمة يرعى حفل تكريم الزراعيين المتقاعدين طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 21 نوفمبر 2016 00:00

الاردن: أبوغنيمة يرعى حفل تكريم الزراعيين المتقاعدينالزراعية نت – الاخبار - قال المهندس محمود ابو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين ان الزملاء المتقاعدين نقلوا القطاع الزراعي نقلة نوعية  كان فيها يزدهر من مرحلة إلى مرحلة , وينمو من حالة إلى أخرى  , حتى غدا مفخرة لكل من رأى , ومعكم أيضا ينقضي هذا الزمن  ليكون جيل جديد , تسلمون فيه الراية  كما تسلمنها ممن كان قبلكم .

واضاف ابو غنيمة خلال رعايته حفل تكريم المهندسين الزراعيين  المتقاعدين خلال عامي 2015-2016 الذي اقيم مساء اليوم السبت  في قاعة الرشيد  خلال هذه السنون الثلاثين التي سرتم بها , كنتم المثل والقدوة والمفخرة ,  لم تدخروا وقتا ولا جهدا ورأيا كان لزاما عليكم أن تقدموه إلا و كان لأرض الواقع منه نصيب .

وقال ابو غنيمة ” الآن وانتم على أبواب مرحلة جديدة , ليست مرحلة للخمول والكسل , وإنما انتم اليوم معادن خبرة , ورصيد عظيم من العلم والكفاءة والخبرة , لا يستغنى عن رأيكم , ولا تفوت مشورتكم” .

و ذكر نقيب المهندسين الزراعيين أننا في مجالس نقابتكم المتعاقبة , نقولها وبكل فخر , لم تصنع الانجازات , ولم نتبوأ هذه المكانة السامقة , ولم ينصع اسم نقابة المهندسين الزراعيين بهذه العظمة والشموخ , بجهد فرد , أو رأي واحد  لو لم تكونوا موجودين معنا لما تحقق شيء من هذه الانجازات على ارض الواقع , انتم ايها المهندسون الزراعيون الشركاء الحقيقيون فيما تحقق .

وتولى عرافة الحفل المهندس شادي سعيد القيسي .

و سلم راعي الحفل الدروع للزملاء المتقاعدين والذين زاد عددهم عن 250 زميلا وزميلة

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