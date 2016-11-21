الزراعية نت – الاخبار - قال المهندس محمود ابو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين ان الزملاء المتقاعدين نقلوا القطاع الزراعي نقلة نوعية كان فيها يزدهر من مرحلة إلى مرحلة , وينمو من حالة إلى أخرى , حتى غدا مفخرة لكل من رأى , ومعكم أيضا ينقضي هذا الزمن ليكون جيل جديد , تسلمون فيه الراية كما تسلمنها ممن كان قبلكم .

واضاف ابو غنيمة خلال رعايته حفل تكريم المهندسين الزراعيين المتقاعدين خلال عامي 2015-2016 الذي اقيم مساء اليوم السبت في قاعة الرشيد خلال هذه السنون الثلاثين التي سرتم بها , كنتم المثل والقدوة والمفخرة , لم تدخروا وقتا ولا جهدا ورأيا كان لزاما عليكم أن تقدموه إلا و كان لأرض الواقع منه نصيب .

وقال ابو غنيمة ” الآن وانتم على أبواب مرحلة جديدة , ليست مرحلة للخمول والكسل , وإنما انتم اليوم معادن خبرة , ورصيد عظيم من العلم والكفاءة والخبرة , لا يستغنى عن رأيكم , ولا تفوت مشورتكم” .

و ذكر نقيب المهندسين الزراعيين أننا في مجالس نقابتكم المتعاقبة , نقولها وبكل فخر , لم تصنع الانجازات , ولم نتبوأ هذه المكانة السامقة , ولم ينصع اسم نقابة المهندسين الزراعيين بهذه العظمة والشموخ , بجهد فرد , أو رأي واحد لو لم تكونوا موجودين معنا لما تحقق شيء من هذه الانجازات على ارض الواقع , انتم ايها المهندسون الزراعيون الشركاء الحقيقيون فيما تحقق .

وتولى عرافة الحفل المهندس شادي سعيد القيسي .

و سلم راعي الحفل الدروع للزملاء المتقاعدين والذين زاد عددهم عن 250 زميلا وزميلة