الزراعية نت – الاخبار - نجحت مبادرة معهد جامعة طيبة للبحوث والاستشارات ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية في تأهيل (720) قروياً وقروية في زراعة أشجار المورينجا "اللبان" في محافظة العلا بالمدينة المنورة وذلك بعد مبادرة أطلقت بالقطاع الخاص وتبناها المعهد عبر

وكشف عميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة الدكتور معاذ بن عبدالله مجدي، أن برنامج التوطين بالتنمية يهدف لتطوير المناطق الريفية إلى مستوى يوقف الهجرة إلى المدن الكبيرة، مبينا أن البرنامج أطلق مبادرات مختلفة منها مشروع زراعة ورعاية أشجار المورينجا "اللبان" الذي استفاد منه (126) رجلاً و(594) امرأة في مركزي جيدة والمغيراء بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح الدكتور مجدي، أن برنامج التوطين بالتنمية الذي يقوم عليه معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية يعد برنامجاً ابتكارياً لتحقيق استدامة التوطين بالتنمية، واعتمد البرنامج على أفضل الممارسات بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد على توليد الوظائف لقاطني المحافظات والقرى التابعة لها ويسعى لتحقيق استدامة التطور الاقتصادي في الأجزاء الأكثر بعداً عن قلب المنطقة الإدارية.

وأضاف، أن برنامج التنمية الاقتصادية الريفية يمثل نقطة اتصال وتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية للتأكد من تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بما يتواءم مع الرؤية التنموية الوطنية عبر تطوير اقتصاد متنامٍ لا يعتمد على الاقتصاد النفطي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الأجزاء الأكثر بعداً عن المدن الكبرى وتحجيم الفقر في القرى، مبيناً أن البرنامج حظي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة التعليم وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية.

الشرق