الزراعية نت – الاخبار - اختتم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 22» أعماله في مراكش ب«إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة»، حيث تعهدت 47 دولة بالتوقف عن استخدام الوقود الحفري. ورحب

وأشاد المشاركون بالديناميكية غير المسبوقة التي يشهدها ملف التغير المناخي في العديد من المنتديات متعددة الأطراف، داعين إلى اغتنام هذا الاهتمام العالمي الواسع بتغير المناخ، من أجل المضي قدماً نحو تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة.

ودعوا إلى تضامن واسع مع البلدان الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي وتعزيز قدراتها على مكافحة هذه الآفة، مناشدين جميع الأطراف تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي وتقليص آثار التغير المناخي على الفلاحة، ونادوا بزيادة حجم وتدفق التمويل ونقل الخبرات والتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، مشددين على ضرورة تحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار في إطار اتفاق باريس الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من الشهر الجاري.

وأجمع المشاركون على أن المؤتمر شكل محطة مهمة في مسار العمل المشترك من أجل مكافحة التغير المناخي، حيث شهد دخول اتفاق باريس التاريخي حول المناخ حيز التنفيذ في الرابع من الشهر الجاري وانضمام العديد من الدول إلى المصادقة عليه والالتزام بأهدافه الطموحة.

الخليج