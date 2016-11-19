الزراعية نت – الاخبار - قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه بدون وجود أمن غذائي لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت المشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان" لضمان تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح

وأضاف العربي أن الحكومة تقوم بوضع سياسات لتسعير السلع الاستراتيجية للمحاصيل لضمان تحقيق الامن الغذائي فضلا عن عمل دراسات لاحلال زراعة الذرة الصفراء محل القمح وذلك للمساهمة ايضا فى حل مشكلة العجز فى ميزان المدفوعات.

ولفت الى قيام الحكومة حاليا بتنقية بطاقات التموين للمستفيدين والذى يبلغ عددهم اكثر من 70 مليون مواطن والبدء فى استهداف حقيقى للفئات الاكثر فقرا لتوجيه المنظومة لها.

واكد ان الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تعد اجراءات قوية وهيكلية لتحقيق التنمية.. لافتا الى أن الوزارة تقوم باعداد قواعد بيانات قوية وربطها مع بعضها البعض للتعرف على الفئات الفقيرة.

وأكد العربي أهمية وجود إحصاءات دقيقة و جديدة ومتطورة مشيرا الى ان اطلاق البوابة المعلوماتية الجغرافية يعد استكمالا لجهد وفلسفة جهاز الاحصاء لاتاحة البيانات للكم لهائل من الباحثين وعرضها على متخذى القرار للاعتماد عليها فى وضع القرارت، ولفت الى ان البوابة ستكون لجميع محافظات الجمهورية وتعد عرضا لمنظومة الاحصاءات الرسمية لمصر.

واشار الى ان مصر اطلقت فى فبراير الماضي استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والقائمة على النمو الاحتوائي، وان الامن الغذائي هو حجر الاساس للتحقيق التنمية بمفهومها المستدام ويحقق العدالة الاجتماعية على مستوى الدول والأسر والافراد.

ودعا العربي برنامج الغذاء العالمي الذى يعتبر من شركاء التنمية لمصر الى البدء باعداد الابحاث والدراسات لتقييم اثر السياسات والمشروعات فى تحقيق التنمية

أ ش أ