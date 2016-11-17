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الأخبار
الاردن: مخلفات معاصر الزيتون دون حلول
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
الجزائر: 30% من منتوج الحليب لا يذهب إلى المستهلكين
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
الأردن تدرس توحيد الرسوم والضرائب على بعض القطاعات
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
البحرين: فشل إصدار قانون لحماية الأراضي الزراعية
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
الجزائر: رفع المساحة الفلاحية إلى 9 مليون هكتار
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
الورد الطائفي تكاليف باهظة وأرباح 2 % فقط
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
الاردن: اعتصام مربي الدواجن امام وزارة الزراعة
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
مصر: إقالة المعداوي من رئاسة الهيئة الزراعية
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
ارتفاع حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى 20 %
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
الاثنين, 14 نوفمبر 2016
|مصر: الوزير يقيل القيادات الفاسدة وفقًا لتقارير رقابية