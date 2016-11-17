الزراعية نت – الاخبار - قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة يقوم بإقالة قيادات وزارة الزراعة بناء على تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية حول القيادات الفاسدة. وقال عبدالدايم: إن الوزير في حالة تعيين قيادات بالوزارة واكتشف أنها غير مرغوب فيها أو لا تنجز الأعمال المكلفة بها، وأنه لا يستحق أن يستمر في مكانه أو قيادة فاسدة يتم إقالتها حتى لو تم تعيينها خلال ٢٤ ساعة.

وأضاف أن الوزير ليس لديه غضاضة في تصحيح الأوضاع أو اتخاذ أي قرار ضد أي قيادة فاسدة، ولن يتستر على أحد داخل الوزارة، وقد أقال العديد من القيادات سواء في هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو قطاعات الوزارة الأخرى.

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