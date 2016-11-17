الزراعية نت – الاخبار - ناقش مجلس الشعب واقع القطاع الزراعي. إذ طالب النواب بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين لتنفيذ الخطة الزراعية المقررة، إضافة إلى تسويق المحاصيل الزراعية على تنوعها. إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين السماد، وضرورة قمع ظاهرة تهريب الأغنام.

بدوره بيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم أولويات الحكومة. مؤكداً وجود فائض في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية كالحمضيات وزيت الزيتون، الأمر الذي سمح بتصدير كميات منها. مبيناً أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية التي ساعدت على تأمين احتياجات القطاع الزراعي ودعم الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الدواجن حيث تم الإيعاز إلى المصرف الزراعي التعاوني لمنح قروض لمربي الدواجن قدره مليار ليرة سورية لتأمين مستلزماتها والعمل على تطوير المنشآت التابعة لها لتأمين احتياجات المواطنين من مادتي الفروج والبيض.

وبالنسبة للأبقار لفت إلى أنه يتم الاتجاه نحو دعم المؤسسات الإنتاجية ومنها مؤسسة المباقر وهناك أربع منشآت تابعة لها وتم رصد نحو 9 ملايين يورو خلال خطة العام القادم لاستيراد البكاكير بغرض تجديد القطيع وبيع جزء منها إلى مربي الثروة الحيوانية.

ونوه بأنه تم تشكيل لجنة في كل وحدة إرشادية بالمحافظات مسؤولة عن تنفيذ الخطة الزراعية وتسويق المحاصيل في المحافظة ولاسيما القمح. مؤكداً أن الوزارة قامت منذ بداية العام الجاري بتلبية جميع طلبات الفلاحين ومن ضمنها عمليات التمويل والسلف النقدية عبر كل فروع المصرف الزراعي.