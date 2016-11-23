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الفلفل الأحمر يثرى الفلاحين وسط الصين طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 23 نوفمبر 2016 00:00

الفلفل الأحمر يثرى الفلاحين وسط الصينالزراعية نت – الاخبار - أصبحت محافظة تشه تشنغ لمقاطعة خنان وسط الصين "أرضا حمراء" حاليا للحصاد الوفير للفلفل فيها.وتظهر هذه الصورة الملتقطة فى قاعدة زراعة الفلفل فى بلدة ما جي التابعة لمحافظة تشه تشنغ،مشاركة الفلاحين المحليين فى مسابقات سلك الفلفل وقطفه وغيرها من النشاطات خلال الدورة الأولى من مهرجان ثقافة الفلفل.

تشتهر محافظة تشه تشنغ بلقب "بلدة الفلفل الحار فى الصين" لتاريخ زراعتها الفلفل منذ أربعة عقود تقريبا. ويبلغ دخل الفلاحين المحليين 4000 يوان على الأقل من خلال زراعة كل مو من الفلفل.

 

 

 

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