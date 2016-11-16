الزراعية نت – الاخبار - يتوقع وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشوف، أن تصل قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية في العام 2016 إلى 15 مليار دولار. وقال الوزير الروسي متحدثا أمام لجنة الزراعة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني: "إن هيكلية الصادرات والواردات اليوم كالآتي: استوردنا منتجات (في 2016) بنحو 15 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار قبل 3 سنوات، في حين بلغت الصادرات 10 مليارات دولار. واعتقد أن الصادرات بنهاية العام ستصل إلى 15 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 20 مليار دولار".

وأضاف تكاتشوف أن صادرات الحبوب في العام الجاري ستبلغ 35-40 مليون طن. ويعيش قطاع صادرات الحبوب ازدهارا خلال السنتين الماضيتين، وذلك بفضل تراجع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار، ما زاد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.

هذا وتتصدر روسيا للعام الثاني على التوالي قائمة مصدري القمح العالميين، متجاوزة بذلك كندا والولايات المتحدة. وتعد مصر وتركيا من كبار مشتري القمح الروسي.

وكان الوزير الروسي أعرب عن أمله بداية الشهر الجاري أن يبلغ مستوى إنتاج الحبوب في البلاد بحلول نهاية 2017 مستوى 113-116 مليون طن وربما أكثر.

المصدر: وكالات