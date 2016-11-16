الزراعية نت – الاخبار - أظهرت تقرير شهري لوزارة الزراعة، استيراد الأردن 3231 طنا من الخضار والفواكه من سورية، خلال شهر تشرين الأول الماضي. وبين تقرير مستوردات الخضار والفواكه لشهر تشرين أول، أن الأردن استورد 2633 طنا من البطاطا، و 28 طنا من البصل الناشف، فيما استورد 366 طنا من الأجاص، و155 طنا من التفاح، و 25 من السفرجل، و24 طنا من الخوخ، وفي المقابل أظهر التقرير الشهر للصادرات، أن المملكة لم تصدر أي كمية من الخضار والفواكه إلى سوريا.

وبسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها سوريا، باتت الحركات التجارية بين المملكة وسوريا تتم عبر البحر، منذ إغلاق معبري جابر والرمثا بسبب سيطرت الفصائل المعارضة على الجهة المقابلة للمعبرين.

وبقيت حركة التجارة البرية مستمرة مع سوريا، رغم اندلاع الأزمة عام 2011 حتى منتصف العام 2014، بعدما سيطر مقاتلو المعارضة على معبر نصيب، المسمى أردنيا بجابر، مما أدى لإغلاق المعبر وتوقف الحركة بشكل كامل.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة بنسبة 5 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

ويقول مسؤولون إن انخفاض الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة، يعود إلى تقلص منافذ تصدير هذه السلع، التي كانت مفتوحة أمام التجار قبل إغلاق حدود الحدود مع سوريا والعراق؛ حيث كان البلدان من المنافذ المهمة لتجارة الجملة.

وحسب دراسة أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول "الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني"، مؤخرا، فإن اجمالي الاثار الاقتصادية غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة الازمة السورية لعامي 2014 و2015 بلغت ما يقارب 5.87 مليار دولار اميركي، بواقع 2.47 مليار دولار للعام 2014 و4.3 مليار دولار للعام 2015

رؤيا نيوز