الزراعية نت – الاخبار - شكل مدير زراعة محافظة اربد المهندس علي أبو نقطة لجنه للتحقيق في ظروف نقل شجره زيتون معمرة من منطقه سحم في لواء بني كنانه وغرسها في احد ميادين مدينه اربد في مخالفة لقانون الزراعة يعاقب مرتكبيها بالحبس ستة أشهر وغرامة قيمتها 3 آلاف دينار.

وقال أبو نقطه للرأي الالكتروني إن تحقيقات اللجنة ستتبع الاليات والقرارات التي افضت لنقل الشجرة تمهيدا لتحديد المتورطين الى المدعي العام للسير باجراءات التقاضي .

وقال ان هذا الفعل كان يستوجب الحصول على موافقات وإجراءات يصادق عليها وزير الزراعة وهو ما لم يتم السير به وفق الأصول وحفز مواطنين على تقديم شكاوى بهذا الشأن.

وكانت بلديه اربد اعلنت نقل الشجرة من منطقة العشة السياحية وغرسها في ميدان محاذي للاشارة الضوئية الرئيسية قرب مبنى محافظة اربد بإشراف وحضور مباشر لرئيس البلدية حسين بني هاني.

وحسب ابو نقطه فأن تجربة المديرية مع بلدية اربد تدل على وجود سوابق باقتلاع اشجار دون موافقات لكنها لم تدن البلديه فيها ونجحت في الحصول على البراءة.

يشار ان اقتلاع الأشجار أو ازالتها يتطلب شروطا قانونية أبرزها تنفيذ مشاريع لغايات النفع العام .

حمرين نيوز