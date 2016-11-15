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البحرين: فشل إصدار قانون لحماية الأراضي الزراعية طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016 00:00

البحرين: فشل إصدار قانون لحماية الأراضي الزراعيةالزراعية نت – الاخبار- قال المستشار بشئون الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، محمد فودة : «إن الوزارة حاولت منذ نحو 10 أعوام إصدار قانون لحماية ملكية أو تنظيم التعامل في الأراضي الزراعية، وقد فشلت في ذلك باعتبار أنه يتعارض مع قانون الملكية الفردية».

من جهة أخرى، ذكرت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن «المبادرة بالتعاون مع وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل حالياً على التنسيق مع مؤسسات حكومية مثل إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية لتوفير أراضٍ بديلة للمزارعين البحرينيين ممن طردوا من مواقعهم وجرفت لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية».

جاء ذلك تعقيباً من الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على استفسار لـ «الوسط»، وتعليقاً على تظلمات وشكاوى طرحها مزارعون بحرينيون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)بمركز عيسى الثقافي، للإعلان عن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية 2017 - 2018 في دورتها الثانية. إذ أبدوا تعرضهم لخسائر بآلاف الدنانير؛ نتيجة طردهم من أراضيهم الزراعية المستأجرة وجرفها من أجل بيعها كقسائم سكنية أو تجارية أو صناعية.

 

 

 

 

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