الزراعية نت – الاخبار - قالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أصدر قرارا بإقالة المهندس أيمن المعداوي من رئاسة الهيئة الزراعية المصرية، بعد توليه المنصب بثلاثة أسابيع. وتضمن القرار تكليف الدكتور محمود مصيلحي الرئيس الأسبق لقطاع الإنتاج بالوزارة، برئاسة الهيئة الزراعية المصرية.

وكان فايد أصدر قرارات سابقة بإقالة المعداوى من منصبه كمدير تنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية فبراير الماضى بعد أن قضى في المنصب شهرا واحدا فقط بعد خلافات بين المعداوى وأمن هيئة التعمير انتهت بمحاصرة مكتبه ومنعه من دخوله.

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