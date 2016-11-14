الزراعية نت – الاخبار - اعتصم العشرات من مربي الدواجن امس أمام وزارة الزراعة مطالبين بالسماح لهم بفتح محلات نتافات جديدة تعد حسب تعبيرهم ‘المنفذ التسويقي الوحيد لانتاجهم. وطالب المعتصمون وقف العروض المباشرة على الدجاج المحلي والمستورد من جميع الشركات ولاسيما انها على حد تعبيرهم السبب في انهيار أسعار الدواجن دون مستوى الكلفة.

ودعا المعتصمون الى ان تتوقف الشركات الكبرى عن التوسع في طرح انتاجها الامر الذي يؤثر سلبا على معيشتهم وان تتدخل وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق قانون حماية المنتج المحلي.

والتقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عددا من المربين المعتصمين وبحث معهم امور تهم القطاع واطلعهم على الظروف التي تمر بقطاع الدواجن وتدني اسعار البيع الى مستوى اقل من الكلفه وتعرض المزارعيين لخسائر لصعوبة تسويق منتجاتهم.

ووعد بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية للسماح بالعمل بالنتافات نظرا لظروف المنتجين وعدم وجود مسالخ مرخصه والاستمرار في عمل النتافات لحين توفر مسالخ مرخصة بالاضافة الى منع بيع الطيور الحية من قبل الشركات الكبيرة.

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