الزراعية نت – الاخبار - كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، عن وجود توجه لدى الحكومة لتوحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات. وقال القضاة، خلال لقائه ممثلين عن القطاع التجاري في غرفة تجارة عمان إن

وأكد أن الحكومة لم تحسم بعد قرار تمديد المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات، مبينا أن الموضوع ما يزال قيد النقاش من قبل مجلس الوزراء حسم القرار سيكون قريبا.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أكد في تصريحات سابقة أنه لا جديد على موضوع إعفاء مركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة على المبيعات، وأنه سيتم إبقاء قرار الإعفاء كما هو معمول به حاليا.

ونفى القضاة وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز، مؤكدا استمرار الحكومة بدعم مادة الطحين بهدف توفير الخبز للمواطنين عندى مستوى 16 قرشا للكيلو.

وبين أن الحكومة ادخلت تكنولوجيا الزراعة ضمن المشاريع التي يحق لها الاستفادة من التمويل المقدم من صندوق تنمية المحافظات.

وبين القضاة أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة ليس بالسهل في ظل الاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة، ما يتطلب وقفة استثنائية من القطاعين العام والخاص والعمل بشراكة لقليل منها.

وأكد القضاة أهمية ايجاد أدوات وحلول تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتراجع حجم الصادرات بنسبة 7.5 % خلال أول ثمانية اشهر من العام الحالي وارتفاع معدلات البطالة إلى 15.6 % وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات.

وجدد الوزير التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي والفني لانشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.

ولفت القضاة إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس من اجل تسهيل الاجراءات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية بحيث لا يحق الضرر بالمواطن والتاجر.

وأشار القضاة إلى وجود دراسة لمشروع قانون الشركات الجديد بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية، مبينا ان الحكومة ستستعين بتجارب الدول التي نجحت في تطبيق مثل هذه القوانين.

وبين أن الوزارة ستعمل على تعديل تعليمات اقامة المعارض بهدف فتح باب المنافسة بين الشركات التي تنظم المعارض بما يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة.

وأوضح أن توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعتبر حقا للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن آليات التطبيق يتم التشاور فيها مع القطاع الخاص بهدف الاتفاق على آليات التطبيق.

وجدد العين مراد تأكيده على ضرورة انشاء بيوت للتصدير للمساعدة في تجاوز تحديات اغلاق الحدود أمام الصادرات الوطنية، مشيرا إلى تعاون مع غرف الصناعة وجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهذا الخصوص.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي ووضع استراتيجية واضحة للحفاظ على القطاع والمزارعين وشموله بصندوق تنمية المحافظات، لافتا الى ان الغرفة تعمل مع امانة عمان الكبرى على انشاء مواقف للمركبات داخل العاصمة.

وطرح ممثلون للعديد من القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات العديد من القضايا التي تهم عمل القطاع ومنها اهمية التوضيح للمقترحات المتعلقة بإلغاء جميع الإعفاءات المعمول بها حالياً وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 الى 12 %وإلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها إلى نسبة 12 %، وكذلك التوجهات المتعلقة بتوحيد الرسوم الجمركية وابقائها عند نسب تتراوح ما بين 3 و 7 %.

وطالبوا باعفاء مستلزمات ومدخلات الانتاج الزراعية من ضريبة المبيعات لخفض تكاليف الانتاج وتشكيل لجنة عليا لإدارة الشأن التسويقي للقطاع الزراعي.

المصدر: الغد