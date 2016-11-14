الزراعية نت – الاخبار - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم سعي قطاعه إلى رفع مساحة العقار الفلاحي من 8.5 مليون هكتار إلى 9 مليون هكتار آفاق سنة 2019. شدد شلغوم على أن التوجه الاقتصادي الجديد يهدف إلى تقليص الواردات والرفع من الصادرات والوزارة تعمل بالتنسيق مع الجميع لتوفير العقار الفلاحي الذي بإمكانه الدفع بعجلة بالاقتصاد الوطني، وأضاف أن قطاعه يمكنه خلق الثروة، ويدفع نحو ترقية الشراكة مع المزارع النموذجية التي تملك 184 ألف هكتار، وتحدث الوزير في كلمته خلال أشغال لقاء الحكومة الولاة عن منح 683 ألف هكتار 86 بالمائة منها لصالح 1500 مستثمر حامل لمشاريع مهيكلة ومبرمجة تبلغ تكلفتها 600 مليار دينار. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر عن اقتطاع 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منذ سنة 2005، لصالح مناطق التوسع السياحي والمناطق الصناعية ومشاريع أخرى، غير أنه أكد أن قطاعه يحافظ على الأراضي الفلاحية لضمان تجسيد المشاريع والبرامج في قطاعه. ونبه شلغوم إلى النتائج المحققة التي أثبتت مدى نجاعة السياسات المنتهجة في تطوير القطاع الفلاحي، فبعدما تمكنت من تغطية جزء كبير من الاحتياجات من الخضر والفواكه وقسط من الحبوب والحليب على حد قوله، وجب رفع هذه النسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن نسبة النمو في القطاع وصلت إلى 8 بالمائة. المحور RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



