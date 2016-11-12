الزراعية نت – الاخبار - بدأت معظم مزارع الكويت في العبدلي والوفرة طرح خيراتها من الخضراوات والثمريات في الاسواق المحلية بشكل تجاري كبير، كما رأينا خلال زياراتنا الاسبوعية المتتالية لهاتين المنطقتين الحدوديتين النائيتين في الشمال والجنوب من الكويت في شهري اكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري. ففي مزرعة مقيت العجمي في العبدلي، رصدت القطفة الاولى من الزهرة البيضاء التي يزرعها حقليا على مساحة شاسعة من مزرعته بجوار الملفوف والبروكلي والباذنجان والذرة، فيما تجود مزرعة محمد الصيرفي بذات المنطقة وبالطروح والكزبرة والبصل الاخضر والذرة. اما في مزرعة سعود البغيلي بالعبدلي فإن المساحة المزروعة بالبصل الاخضر شاسعة وتنزيله شبه يومي من هذا الغذاء الاخضر المفيد وبكميات كبيرة تستمر طوال اشهر الشتاء المقبلة. وفي مزرعة المدعج التي يشرف عليها بنفسه د.عبدالمحسن المدعج وزير التجارة والصناعة المستقيل فقد كان البطيخ الاصفر (الشمام) معبأ في الكراتين تمهيدا لنقله الى شبرة بيع المنتج المحلي في الصليبية والاندلس، في حين بدأت البيوت الزراعية الخضراء المكيفة عنده تعطي باكورتها الانتاجية المتميزة من الطماطم المعلقة منذ بداية منتصف شهر اكتوبر الماضي ولبعضة اشهر مقبلة دونما انقطاع تماما كما يحدث في العديد من مزارع الوفرة الحديثة نعرف منها مزرعة سلطان الزراعية في الكويت فيصل عوض الدماك ومزرعة الشاب الكويتي المتميز محمد علي بادي المطيري، ناهيك عن انتاج كل من الدماك والمطيري الخيار والخس الرائع في الحقول والبيوت المكيفة الحديثة. وانتاج مزرعة المدعج لا ينحصر فقط بالطماطم الحمراء المعلقة، فقد كانت ولا تزال تجود وقت زيارتنا لها آخر الشهر الماضي بالقرع العسلي الذي تجود به ايضا مزرعة متعب الخرينج التي يشرف عليها ابنه عبدالله عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين والذي يزرع بنجاح البطاطا زراعة مبكرة من تقاو محلية تم تخزينها في مخازن مبردة من البطاطا الكويتية المنتجة في شهر مايو الماضي. ولفت نظرنا اثناء تجوالنا في انحاء العبدلي الواقعة على الحدود الكويتية ـ السعودية انتاج مزيد من الباذنجان يصلح لعمل المخللات او الطرشي كما يسمى لدى البعض، ويتميز بصغره مقارنة بالباذنجان الاسود التقليدي المعروف (الكبير)، وذلك في حقول عديدة تجاور الحقول المزروعة طروحا وبصيلا اخضر وزهرة وملفوفا وبروكلي وذرة في مزرعة عبدالكريم عبدالرحمن الصفران ابن المزارع المرحوم عبدالرحمن الصفران اول او ثاني مزارع كويتي زرع الخضراوات والثمريات والاعلاف. في شمال الكويت على الحدود الكويتية ـ العراقية ومن المزارع التي بدأت تجود بخيراتها بكثرة وقت زيارتنا لمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين خلال شهر اكتوبر الماضي واوائل شهر نوفمبر الجاري، مزرعة الكندري حيث تجود بالقرع الأصفر العسلي المترامي في حقول شاسعة هناك بجانب حقول الزهرة والملفوف والبروكلي الخضراء البديعة. اكتفاء ذاتي من الخيار والطماطم وبوتيرة انتاجية اكثر حداثة وسرعة كان عمال مزرعة راشد الجويسري يعدون مئات الصناديق الكرتونية الصغيرة من الخيار المعلق المزروع بنجاح باهر في جمعياتها الزراعية الحديثة المبردة، لتحميلها في سيارات نقل ومن ثم نقلها الى الاسواق للتحريج عليها باسعار جيدة. بيد ان انتاج مزرعة المزارع احمد الحواس العازمي وسط منطقة العبدلي الزراعية كان اكثر تنوعا فقد كانت هذه المزرعة العريقة والمنظمة والنظيفة والكبيرة تجود بخيرات متنوعة تشمل الفلفل الحلو والطماطم والخيار في آن واحد وبكميات تجارية بفضل متابعته بل ومعايشته للعمل الزراعي فيها معظم ايام الاسبوع وبلا انقطع صيفا وشتاء وبفضل استخدامه احدث اساليب التبريد لمجمعات حديثة ورغم معاناة المزارع احمد الحواس كما يقول مثله مثل معظم مزارعي العبدلي من قلة العمالة الزراعية او الفلاحية المدربة والخبيرة على حد تعبيره، فانه يعتمد سياسة التنويع في الانتاج مع استمراريته سواء حقليا او محميا، ففي الحقول يزرع الزهرة والملفوف والاستعدادات قائمة على قدم وساق لزراعة تقاوي البطاطا المستوردة بعد ايام من نوع اسبونتا. وفي المجمعات الزراعية الحديثة المبردة كان يزرع الخيار والطماطم والفلفل البارد والزهرة والملفوف ايضا مع ان الملفوف يزرع في الخارج اقصد في الحقول المكشوفة دائما في الكويت. ومن واقع تجربة الحواس الطويلة في الزراعة اذ يعمل في العبدلي الزراعية منذ عام 1987 تقريبا، فانه يقول ان من يبكّر (يتقدم) في انتاجه او يتأخر يحصل على عائد مادي مجز، اما طرح الثمريات والخضراوات وقت ذروة انتاجها، فغير مجد اقتصاديا ففي ذروة الانتاج بعد شهر تقريبا نضطر لبيع صندوق الطماطم بربع دينار وقبل الذروة نبيعه بدينار واكثر، وهذا امر طبيعي فاذا زاد العرض قل السعر.واذا قل العرض زاد السعر، ومع هذا فان الزراعة الانتاجية حظك بختك وما على المزارع سوى زراعة الحب اما الثمار فهي من الرب، والاسعار والاعمار بيد الله عز وجل. وقال: ونحن الآن نكثف زراعاتنا في الحقول والشبرات والبيوت والمجمعات الزراعية الحديثة، فاذا حاشت البلاد المصدرة للثمريات الى الكويت وخصوصا الاردن موجات متتالية من البرد والصقيع شتاء.. نبيع انتاجنا من الثمريات بسعر عال، اما اذا حاش الاردن الدفء، شتاء فنضطر لبيع ثمرياتنا بسعر منخفض. المصدر: الانباء RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



