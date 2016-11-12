الزراعية نت – الاخبار - قال المهندس محمود ابو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين ان التنوع الحيوي النباتي الذي انفردت به البلاد العربية ومنطقة بلاد الشام تحديدا مهدد جراء الكثير من الممارسات الخاطئة والزحف العمراني . واضاف ابو غنيمة الذي رعى حفل افتتاح اليوم

واكد ابو غنيمة على حرص النقابة على تطوير القطاع الزراعي الاردني واستمرارها بدعم هذا القطاع من خلال تنظيم الايام العلمية وعقد الندوات التي تسهم في دعم هذا القطاع الى جانب تدريب المهندسين الزراعيين الاردنيين حديثي التخرج ورفد سوق العمل بالخبرات المتجددة .

ومن جهتها اكدت المهندسة هالة العبدلات رئيسة لجنة البيئة ان التنوع الحيوي يضم جميعى انواع الكائنات الحية انباتية والحيوانية التي تمثل جزء من القثروات والموارد الطبيعية على الارض فالتنوع البيئي هو تنوع كافة اشكال الحياة على وجه الارض الذي يوفر ضمانة الحصول على امدادات متصلة من الاغذية ومن انواع المواد الخام التي يستخدمها الانسان .

واشارت العبدلات الى تعرض انواع كثيرة من الاحياء للانقراض او الاختفاء جراء اساليب الزراعة الخاطئة والنشاطات والنشاطات العمرانية والحضرية والنشاطات الصناعية والنفطية وتدمير الموارد الطبيعية مثل ازالة الغابات والصيد الجائر .

واشتمل اليوم العلمي على جلستين تحدثت في الاولى الدكتورة نسب الرواشدة بمحاضرة بعنوان التنوع الحيوي في الاردن , فيما تحدث في الجلسة الثانية الدكتور خالد ابو ليلى بورقة عمل حول حفظ الانواع البرية خارج الموئل وداخل الموئل .