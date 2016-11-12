الزراعية نت – الاخبار - وقعت شركة النماء للدواجن مؤخرا عقد الإنتفاع لأرض مع المديرية العامة للإسكان بمحافظة الظاهرة لإقامة المشروع في منطقة الصفا الصومحان بولاية عبري بمحافظة الظاهرة . تعد شركة النماء للدواجن إحدى شركات الأمن الغذائي المنبثقة من

وقد صرح المهندس يعقوب الرقيشي بأن مساحة الارض الممنوحة بحق الإنتفاع تبلغ 31 كم مربع كمرحلة أولى تكفي لإنتاج 50% من الطاقة الإنتاجية للمشروع والتي تقدر ب 30 الف طن من لحوم الدواجن وجاري إستكمال إجراءات الحصول على قطعة الأرض المتبقية لتنفيذ المرحلة الثانية مباشرة لإستكمال الطاقة الإنتاجية المستهدفة ( 60 الف طن من لحوم الدواجن).

وقال :بأن الشركة قد أنهت الدراسات الخاصة بطوغرافية الأرض وحفر آبار الماء للمشروع وأشار أن النتائج الأولية للحفر أوضحت توفر واستدامة مصادر المياه وجودتها التي تتناسب مع إحتياجات المشروع .

ووبدوره شكر المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس مجلس إدارة الشركة نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة كل من وزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النفط والغاز على مساهمتهم في دعم وتسهيل تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسبة الإكتفاء الذاتي، موضحا أن المشروع سيساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب العماني وبالذات خريجي التخصصات الزراعية والبيطرية والتخصصات المهنية الأخرى.