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سلطنة عمان: عقد انتفاع بأرض لشركة النماء للدواجن طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 12 نوفمبر 2016 00:00

سلطنة عمان: عقد انتفاع بأرض لشركة النماء للدواجنالزراعية نت – الاخبار - وقعت شركة النماء للدواجن مؤخرا عقد الإنتفاع لأرض  مع المديرية العامة للإسكان بمحافظة الظاهرة لإقامة المشروع في منطقة الصفا الصومحان بولاية عبري بمحافظة الظاهرة .  تعد شركة النماء للدواجن إحدى شركات الأمن الغذائي المنبثقة من

الشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة (الذراع الحكومي لمشاريع الأمن الغذائي بالسلطنة). وقد وقع العقد الشيخ المهندس  عبدالله بن طالب بن علي الهنائي مدير عام الإسكان بمحافظة الظاهرة والمهندس يعقوب بن منصور بن علي الرقيشي مدير عام شركة النماء للدواجن .

وقد صرح المهندس يعقوب الرقيشي بأن مساحة الارض الممنوحة بحق الإنتفاع تبلغ 31 كم مربع كمرحلة أولى تكفي لإنتاج 50% من الطاقة الإنتاجية للمشروع والتي تقدر ب 30 الف طن من لحوم الدواجن  وجاري إستكمال إجراءات الحصول على قطعة الأرض المتبقية لتنفيذ المرحلة الثانية مباشرة لإستكمال الطاقة الإنتاجية المستهدفة ( 60 الف طن من لحوم الدواجن).

وقال :بأن الشركة قد أنهت الدراسات الخاصة بطوغرافية الأرض وحفر آبار الماء للمشروع وأشار أن النتائج الأولية للحفر أوضحت توفر واستدامة مصادر المياه وجودتها التي تتناسب مع إحتياجات المشروع .

ووبدوره شكر المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس مجلس إدارة الشركة نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة كل من وزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النفط والغاز على مساهمتهم في دعم وتسهيل تنفيذ هذا  المشروع الوطني الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسبة الإكتفاء الذاتي،  موضحا أن المشروع سيساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب العماني وبالذات خريجي التخصصات الزراعية والبيطرية والتخصصات المهنية الأخرى.

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