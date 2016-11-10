الزراعية نت – الاخبار - افتتح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، الذي يقام تحت شعار «جودة أعلى ..هدر أقل». وأشار المحافظ، بأن المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، يأتي برعاية كريمة من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

فيما أكد المحافظ خلال لقائه بوسائل الإعلام، على هامش حفل الافتتاح، بأن المؤسسة العامة للحبوب تتطلع في ضوء أهداف المعرض، إلى تضافر الجهود، وتبادل الخبرات، لتقديم منتج ذا جودة أعلى وبهدر أقل، وأن هناك نسبة عالية من الخبز ومنتجات الدقيق، يتم هدرها سواء أثناء عملية التصنيع أو من قبل المستهلك النهائي وهو ما يدفعنا لبذل مزيد من الجهود لمحاولة التقليل من الهدر.

وأشار محافظ المؤسسة، بأنهم يسعون إلى تقديم كافة الأفكار الداعمة لرفع الوعي عند القطاع الخاص والمستهلكين، في كيفية زيادة مستوى جودة الإنتاج وتقليل مستوى الهدر في منتجات الدقيق والخبز.

وقال المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب: «إن المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، يقام ضمن رؤية المملكة 2030، ونحو تعزيز الموارد، وزيادة وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك، ورفع كفاءة الأداء للقطاعين العام والخاص».

وشهد المعرض، توافدا كبيرا، من قبل الزوار، سواءً من المواطنين أو المقيمين، ويمكن الإشارة هنا بأن ذلك الإقبال يعد أحد أهداف القائمين على الفعالية، بهدف رفع مستوى وعيهم، من حيث إعداد واستهلاك وتخزين منتجات الخبز، وتطوير مهارات الاختيار والتمييز والجودة، ومعرفة العدد الأكبر من مورديه.

وتسعى المؤسسة العامة للحبوب، من خلال فعاليات المعرض، إلى المساهمة في توفير «الأمن الغذائي» للمواطنين من خلال تقديم السلع الغذائية المتعلقة بمنتجات الحبوب والدقيق بجودة عالية ودعماً للصناعات الغذائية المرتبطة بهذه المنتجات.

ويشير المشاركون في هذه الصناعة، بأن فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وإن المعرض يهدف إلى إبراز الدور الاستراتيجي للمؤسسة العامة للحبوب، في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية، والعمل على إيجاد ملتقى توعوي في مجال صناعة الخبز، وتوعية منتجيه والمستهلك النهائي، وتقديم الأفكار الخاصةإنتاج المخابز الحديثة، والتي من شأنها تقليل الهدر في صناعة الخبز والمعجنات والحلويات والمنتجات الأخرى، وتوعية المستهلك النهائي بالكيفية الصحيحة للاستخدام والتخزين.

ومن الأهداف التي يتبناها المعرض، توعية منتجي الخبز بالطريقة الصحيحة للإنتاج، بهدف تقليل الهدر الحاصل بسبب طريقة الإنتاج الخاطئة، والسعي لابتكار طرق من شأنها إطالة صلاحية الخبز وعدم إتلافه، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، وتعزيز قنوات التواصل البيني بين المشاركين من جهة، وبينهم وبين المؤسسة، ودعم العلاقة المباشرة مع مراكز البحث والجهات العلمية المهتمة بقطاع الحبوب والقطاعات المتكاملة معه، واستقطابها للكفاءات الوطنية، من خلال توعية الجمهور بطبيعة عملها.

الجزيرة