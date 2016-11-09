الزراعية نت – الاخبار - أكد مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اكتشاف انفلوانزا الطيور H7N1 على طيور مهاجرة بالمنطقة الرطبة سبخة المالح بالمنيعة (غرداية) وانه لم يتم تسجيل اي اصابات على الطيور المحلية، وأثار هذا الخبر رعب كثير من الجزائريين.

في هذا الصدد أكد مدير المصالح البيطرية على مستوى الوزارة كريم بوغالم في تصريح أنه "عقب تسجيل مصالح الغابات نفوق طيور مهاجرة بالمنطقة الرطبة سبخة المالح بالمنيعة (غرداية) قمنا بتحاليل على مستوى مخابرنا تبين من خلالها وجود فيروس انفوانزا الطيورH7N1 .

ومنذ منتصف شهر أكتوبر المنصرم والى غاية مطلع نوفمبر الجاري تم تسجيل بنفس المنطقة نفوق حوالي 1200 من الطيور البرية القادمة من أوربا الشمالية نحو افريقيا.

كما أضاف "إلى يومنا هذا لم يتم تسجيل اي حالة نفوق كما لم تسجل أية مشكلة صحية بالنسبة للطيور الأليفة بالمنطقة غير أن اليقظة والحذر مطلوبان أمام هذا الوضع فيما تزايدت عمليات مراقبة الطيور الأليفة والبرية".

وبالفعل فقد تم مباشرة وضع اجراءات مراقبة مست جميع الطيور الأليفة بأخذ عينات والقيام بتحاليل للكشف عن انتقال هذا الفيروس للطيور من أجل التدخل البيطري السريع والقضاء على هذا الوباء.

من جهة أخرى أشار نفس المسؤول إلى أن "هذا الخطر ضعيف بالنسبة للجزائر وأنه لم يتم تسجيل اي اصابات بالنسبة للطيور المحلية حيث تنحصر هذه الانفلوانزا على الطيور المهاجرة إلى هذه المنطقة فقط".

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