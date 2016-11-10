الزراعية نت – الاخبار - أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، عبد السلام شلغوم أن الحكومة تعتزم إطلاق نشاط إنتاج غبرة الحليب قريبا بغية تقليص واردات هذه المادة الغذائية الاساسية.وأوضح شلغوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أنه سيتم تجسيد هذه الرؤية بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الخواص والمجمع العمومي "جيبلي"، مضيفا أن الهدف هو ضمان تغطية 100 % من حاجيات البلاد من غبرة الحليب، وسيتم إطلاق الانتاج بشكل جدي لكن بكميات قليلة في البداية.

من جهة أخرى كشف الوزير أن الانتاج المحلي من حليب الابقار يقدر بحوالي ملياري لتر، لكنه لا يجمع كليا ما يتسبب في عجز بالسوق. للإشارة، فقد تم تقليص حصص منتجي قطاع التحويل من غبرة الحليب المستورد، بعدما سجل استهلاك مفرط وتبذير للحليب أين يبلغ المعدل السنوي للاستهلاك بالجزائر 160 لتر للفرد مقابل 90 لتر للفرد في فرنسا، علما أن الملبنات تستفيد من دعم الدولة في سعر غبرة الحليب الذي يتم اقتناؤه بواسطة الديوان الوطني المهني للحليب "أونيل" بغرض انتاج الحليب المعقم والموظب في أكياس تباع في السوق بسعر مقنن ب 25 دج. وتوقع شلغوم ألا تتجاوز فاتورة الاستيراد للديوان الوطني المهني للحليب 330 مليون دولار نهاية 2016 مقابل 500 مليون دولار في 2015.

النهار الجزائرية