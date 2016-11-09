الزراعية نت – الاخبار - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال لقائه مع نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد في مقر النقابة، المعوقات التي تواجه التجار خلال عمليات بيع وتداول المنتجات المحلية وعمليات التصدير لازالة العوائق امام التصدير وفتح اسواق جديدة في رومانيا وفلسطين.

واكد الحنيفات ضرورة اتباع منهجية واضحة في عمليات البيع تطبق من قبل جميع الوسطاء العاملين بالسوق، وضرورة مراعاة الشفافية بالاعلان عن الاسعار والكميات الموجودة، بالتنسيق مع امانة عمان عن طريق وضع شاشات لهذه الغاية استناداً لاحكام نظام اسواق المحلية لامانة عمان، بالاضافة الى وضع تعليمات البيع والدلالة داخل السوق انسجاماً مع نفس النظام .

واشار الى ان هناك آلية عمل لتسهيل الفحوص المخبرية اللازمة للارساليات المصدرة، تعمل على خفض الكلف على التجار لاعطائهم الفرصة للمنافسة بالاسواق الخارجية حيث تم تخفيض رسوم فحص العينات والاكتفاء برسوم رمزية الفحص.

واكد ضرورة تطوير عملية النقل داخل السوق وتحديث الوسائل المستخدمة بالتحميل والتنزيل وتوعية المزارعين باهمية تدريج المنتجات في المزرعة خروجا عن النمط السائد بتوجيه العبوات وتشخيص الواقع حول الحلقات التسويقية داخل السوق، مشيرا الى انه يوجد توجه جديد لدى الوزارة لتوحيد العبوات بالتعاون مع الجهات المعنية بحيث يتم التركيز على النوعية والمتانة.

وناقش اللقاء المشكلات داخل السوق المتعلقة بالعمالة الوافدة الموجودة داخل السوق دون الاخلال بعمليات البيع والدلالة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد متابعة الترتيبات مع وزارة العمل وامانة عمان ونقابة تجار الخضار والفواكه لتنفيذ آلية تضمن استمرار العمل للصالح العام .

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