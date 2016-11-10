الزراعية نت – الاخبار - ستشهد الدول الخليجية خلال 34 عاماً قادماً تطوراً تكنولوجياً ليصبح عالمنا العربي والخليجي أكثر رفاهية من خلال قفزات متتالية وعملاقة للابتكارات في مجالات متعددة أهمها المدن الذكية والوقود النووي والطاقة الشمسية والسيارات الهيدروجينية الدول الخليجية تعيش طفرة حضارية بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز من خلال صناعات ثقيلة تجني ثمارها في 2025 ولكننا في حالة تخوف حقيقي من الماء والغذاء بحلول العام 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي قد يصيب النمو الزراعي بتراجع يسبب نقصاً بالغذاء مقداره 20% ولكننا نحتاج الى مشروعات حديثة في الري وإعادة هيكلة البنية التحتية والتوسع ونقل الإنتاج الزراعي في مناطق جديدة لتقليل نسب الخسائر مستقبلاً، فضلاً عن ان تكنولوجيا النانو لها أهمية كبرى تستقل خصائصها متناهية الصغر في جميع المجالات بما في ذلك الغذاء بتعديل التركيبات الجزئية لبعض المنتجات الوراثية للمزروعات التي من السهل ان يتغير مذاقها وانسجتها للحفاظ عليها لأكثر وقت ممكن لتصنيع مواد دهنية ومن هنا لا بد أن نؤكد ان التكنولوجيا التي تساهم في صناعة الروبوت الذي سيحل محل الإنسان في السنوات ما بين 2035-2045 سواء في المصانع أو العمل المنزلي ستساهم في ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 15%. وكشفت دراسة ان مزارع الريف ستنقرض الى حد ما بسبب المشاريع العمرانية والزراعة العمودية التي يستخدمها سكان الحضر في المدن والعواصم فهي من السهل ان تؤمن انتاجاً يكفي حاجة المجتمع وتقلل وقت التخزين ومصاريف الشحن والعملة النقدية للشراء، واليوم نحاول معاً ان نتفهم ان الأعوام المقبلة حتى العام 2050 سيكون فيها العديد من التغيرات الجيوسياسية والجغرافية والتكنولوجية والجوهرية في الفضاء والطيران والزراعة وطريقة بناء وهدم المدن وزحف المدن الحضرية على الريفية لتصبح شبه بعضها البعض. معاً نحاول ان نوضح ماذا يحدث لكل قطاع على حدة في العام 2050 بالدول الخليجية وما الحلول المطروحة لمواجهة هذه المتغيرات من الحكومات والقطاع الخاص وهل سيختفي أحدهما أم العلاقة ستكون متوازنة ومن يكون له الغلبة الأكبر في الدوائر المالية وعلينا ان نضع في الاعتبار الموانئ والفضاء والمياه والتغير المناخي الذي يؤثر على كل القطاعات. التغيرات المناخية في العام 2050 غالباً ما توصف بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة بأنها معجزة حقيقية تعيش على ثروات نفطية وغازية وتعدين رغم ان الخريطة الطبيعية للمنطقة مازالت تتسم بالصحراوية الجافة ورغم وجود كل هذه الثروات لكنها فقيرة مائياً ولم تتحرك بعض الدول تجاه حل هذه المشكلة، بشكل مستمر الحلول مازالت مؤقتة لتقليل الفجوة بين ما هو متاحس من موارد مائية محدودة جداً والتناقص المرتقب على مر السنوات أو على الأقل حتى 2050. ونتوقع خلال هذه السنوات وجود شح في المياه وارتفاع في درجات الحرارة والتي سوف تصبح مصدر خطر يهدد سكان الدول العربية حيث تبلغ مساحة دول مجلس التعاون الخليجي 2.058 مليون كم مربع اي ما يقارب 15% من مساحة الوطن العربي، حيث ان هذه المساحة يسكن عليها ما يقارب من 49 مليوناً و691 الفاً و474 شخصاً حيث ان معدلات النمو السكاني في الوقت الحالي في حدود الـ 5% وحتى عام 2050 سوف تكون 8% تقريباً، يقدر اجمالي الناتج المحلي الخليجي بـ 735 مليار دولار. ويقدر الاحتياطي النفطي بـ 550 مليار برميل اما الغاز الطبيعي وصل الى 50 مليار متر مكعب اي بنسبة 45% من الاحتياطي العالمي للنفط وهذا يؤكد ان الدول الخليجية تواجه بحلول عام 2050 ضغوطاً هائلة في انخفاض هطول الامطار وازدياد ملوحة المياه الجوفية نتيجة ارتفاع مستويات البحر وهنا لابد ان نتأمل قليلاً وندرس كثيراً ما يحدث من ازمات حادة مستقبلاً في المياه بسبب المناخ الجاف والاستهلاك المفرط في المياه حيث ان الدول الخليجية عليها ان تعتمد معايير عالمية بالدراسة لحجم الاستهلاك وحجم المخزون المائي ونسبة الاستهلاك الى المخزون والتغيرات الموسمية المتوقعة كل عشر سنوات وأكثر الدول تأميناً للمياه الامارات والكويت والسعودية بسبب ان الحكومات بدأت تنظر للأمر بشكل مهم وتعتمد الكثير من دولها على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وحثت المواطنين على ترشيد الاستهلاك المائي من الآن للحفاظ على مخزونها قدر المستطاع والاخطر ان بعض الدول الخليجية بدأت الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الحبوب الغذائية لترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة. وننتقل الى كوارث اخرى قد تصيب بعض الدول الخليجية في الفترة من 2020 حتى 2050 وهي الكوارث البيئية بمعالجة الاحتباس الحراري ووضع الحلول الممكنة للتغيرات المناخية والحد من الاعتماد على الوقود الاحفوري وهو المصدر الرئيسي للغازات الدفيئة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة كالشمس والهواء والامواج والكتلة الحيوية، كما حدث في الامارات وتنبأت بكل هذه الكوارث وقد يتحمل الانسان مسؤولية كل هذه الكوارث بنسبة 55% فهو السبب في تفاقم الظاهرة. الثروات الخليجية بعد ان كانت الدول الغربية تستحوذ على نصيب الاسد من الثروات سنجد في السنوات المقبلة تغييراً واضحاً في المراكز المالية لمصلحة دول الشرق الاوسط وآسيا وسيكون الحضور الابرز خليجياً وعربياً. وأشارت الدراسة الى انه بارتفاع الفقر والبطالة في الولايات المتحدة الاميركية في الثلاثين عاماً المقبلة لن تتبوأ مركزاً مالياً افضل مما هي عليه بل ستتراجع جملة الثروات لدى الافراد لأن الأمر يتعلق بمستوى اداء الفرد. الامارات استبقت الاحداث بأعوام ووضعت حلولاً لمواجهة الازمات حتى 2050 من سياسات مالية بتخفيض الانفاق غير الضروري والابتعاد عن العائدات النفطية رويداً رويداً عن طريق تنويع مصادر الدخل من خلال الضرائب والرسوم التي تشكل 4% من ايرادات الدولة وسوف ترتفع الى 30% في المستقبل البعيد مع الاخذ في الاعتبار فك ارتباط الدرهم الاماراتي بالدولار الاميركي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني رغم انها شريك استراتيجي للدول اصحاب هذه العملات. ا جريدة الشاهد RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



