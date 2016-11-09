الزراعية نت – الاخبار - أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر والصين ستوقعان قريبا بروتوكول تعاون لتصدير العنب المصري للصين لأول مرة. وأشار الدمرداش في تصريحات . إلى أن المجلس يستهدف تصدير نحو ألف طن عنب، كمرحلة أولى، مضيفا أن عملية فتح سوق جديدة وتصدير منتج إليها تتطلب نحو عامين حتى يتأكد الجانبان من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي سياق آخر قال الدمرداش إن الوفد الروسي الذي زار مصر خلال الفترة الماضية قام بالتأكد من التزام مصر بالاشتراطات الصحية المطلوبة لتصدير منتجاتهم إلى روسيا وذلك بعد قرار رفع حظر روسيا لبعض المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الوفد خلال زيارته قام بتحليل عينات من البطاطس، بمعهد أمراض النبات (لم يتم رفع الحظر عنها) للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى أن الجانب الروسي قام بأخذ عينات لفحصها في بلادهم، معربا عن أمله في قيام روسيا برفع الحظر عن صادرات البطاطس.

وقال الدمرداش إن المجلس حقق خلال العشر شهور الأولى من العام الجاري صادرات بنحو 2ر2 مليار دولار تعادل 7ر3 ملايين طن بارتفاع يترواح بين 4 إلى 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن المجلس يستهدف في الفترة المقبلة التوسع في فتح أسواق جديدة سواء في أفريقيا أو في جنوب شرق آسيا.

وفيما يتعلق بالفراولة المصرية وما أثير حولها قال عبد الحميد إننا نواجه العديد من التحديات ونحن كمصدرين قمنا بعمل معايير حول المصدر المصري للحاصلات الزراعية، مشددا على ضرورة تدريب المصدر على أحدث التقنيات وإطلاعه على أحدث الطرق في التخزين والتعبئة، لافتا إلى أن مصر قامت ببدء تصدير منتجاتها الزراعية في 1985 بنحو 300 مليون دولار ارتفعت إلى 2 مليار دولار حاليا.

وحول قيام الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار وصف الدمرداش القرار بإيجابي والجرئ، مشيرا إلى أنه الطريق الصحيح للإصلاح ويشجع على الاستثمار والتصدير منوها إلى أنه من غير المعقول أن يكون للدولار سعران.

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