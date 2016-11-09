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السعودية: مطالب بالاستثمار في العيادات البيطرية المتنقلة طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 09 نوفمبر 2016 00:00

السعودية: مطالب بالاستثمار في العيادات البيطرية المتنقلةالزراعية نت – الاخبار - عقدت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية لقاءها الموسع وذلك في مقرها الرئيس بالدمام.  وأشاد الحضور خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة محمد بن ناصر ال دايل بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية طارق بن عبدالله الملحم، بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء التي وصفوها بالداعمة لقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والتي تسهم في تطور آلية العمل فيه، وتصحيح مساره ليستطيع تقديم خدماته على أفضل المعايير.

وأشار الدايل إلى أن اللقاء بحث العديد من التحديات التي تواجه مشتركي القطاع، يأتي أبرزها: نسب التوطين وبرنامج نطاقات ورسوم العمالة وشبكة الطرق وأثرها في دعم القطاع والكهرباء، بالإضافة إلى ما تواجهه المناطق الزراعية في المنطقة من معوقات، مثل منطقة غرب المطار والقرية العليا.

وطالب الحضور بفتح باب الاستثمار في العيادات البيطرية المتنقلة، كما دعا الحضور لإنشاء جمعيات تسويقية للقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تطلعاتهم بدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة، للمستثمرين في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

 

 

 

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