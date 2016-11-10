الزراعية نت – الاخبار - دخلت الزراعة العضوية مرحلة مهمة بصدور نظام الزراعة العضوية في الجريدة الرسمية، اذ بات هذا النوع الجديد من الزراعات متاحا أمام المزارعين. وتعتبر وزارة الزراعة الجهة المسؤولة عن تطوير الزراعة في الأردن والطرق الآمنة الصحيحة لإنتاج غذاء صحي آمن خال من استخدام المدخلات الكيماوية المصنعة، وهذا الهدف يقودنا الى ما يعرف بالزراعة العضوية.

ويوصف المنتج الزراعي بـ(العضوي) إذا خضع لمجموعة من المعايير والأنظمة والمقاييس الدولية التي تحكم الانتاج في جميع مراحله.

تواجه الزراعة العضوية في المملكة جملة من المعوقات ابرزها عدم تفعيل الخطة الوطنية للزراعة العضوية بشكل كامل، وعدم وجود جهة إصدار محلية مدعومة من الحكومة مانحة للشهادة العضوية.

ومن المعوقات ايضا محدودية الثقافة عن أهمية الزراعة العضوية وتطبيقاتها عند المزارع، وعدم تفعيل نظام الزراعة العضوي بالشكل الصحيح لان العمل جار على إعداد التعليمات حاليا من خلال اللجنة الفنية والوطنية للزراعة العضوية، والكلفة الزائدة على المزارع عند التحول للزراعة العضوية بسبب ارتفاع كلفة اصدار الشهادة العضوية خاصة انها تجدد سنويا، ومشاكل تسويقية للمنتج العضوي وارتفاع اسعار المنتجات العضوية قياسا بالدخل للمستهلك الاردني.

وتعرف المهندسة الزراعية تمام الخوالدة رئيسة شعبة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة بأنها نظام زراعي متكامل يساهم في تحقيق توازن تنموي مستدام، وهو آمن بيئيا يركز على الاستفادة من المدخلات المتواجدة داخل المزرعة وتقليل استخدام المدخلات من خارج المزرعة من خلال اعتماده على استخدام الدورات الزراعية والأسمدة البلدية وبقايا المحاصيل والأسمدة الخضراء والمخلفات العضوية، وتجنب استخدام المدخلات الكيميائية والهرمونات والمواد المهندسة وراثيا.

ومبادئ الزراعة العضوية هي مبدأ الصحة ومبدأ البيئة ومبدأ العدل ومبدأ الرعاية.

وأضافت الخوالدة انه بدأ الاهتمام بالزراعة العضوية في الأردن مع مطلع العام 2002 بإنشاء شعبة الزراعة العضوية في قسم البستنة والمحطات ضمن مديرية الانتاج النباتي وتم إنشاء الجمعية الاردنية للزراعة العضوية عام 2005، وقام الديوان الملكي الهاشمي بإطلاق مبادرة برنامج تطوير الزراعة العضوية في الاردن عام 2009 ولمدة ثلاث سنوات واستفاد منها خمسون مزارع بالحصول على الشهادة للزراعة العضوية، وتم عمل خطة عمل تنفيذية شاملة تهدف للنهوض بقطاع الزراعة العضوية في الأردن وتطويرها وذلك من خلال وضع الإجراءات العلمية العملية والتي بموجبها يمكن تبني الزراعة العضوية بشكل مستدام على مستوى المملكة من قبل المنتجين والمستهلكين ولتحويل 1-5% من المساحة المزروعة إلى زراعة عضوية بحلول عام 2014.

وبينت ان مهام شعبة الزراعة العضوية كانت في التعريف العام بالزراعة العضوية للمزارع والمستهلك الاردني، سن التشريعات والتعليمات المنظمة للزراعة العضوية، تشجيع المزارعين نحو الزراعة العضوية وتقديم الارشاد للتحول للزراعة العضوية بالإضافة للإرشاد الفني الزراعي، التعاون مع جميع الجهات المهتمة بالزراعة العضوية (داخليا وخارجيا)، التعاون مع الجهات المختصة لإنشاء جهة اصدار محلية.

واستعرضت الخوالدة العوامل المساعدة على تطوير الزراعة العضوية في الاردن من وجود مساحات واسعة لم يسبق أن زرعت، والتنوع البيئي والحيوي للأقاليم الزراعية، وتوفر الكفاءات المدربة نوعا ما ووفرة الايدي العاملة، والاساليب المتبعة في الزراعة التقليدية في بعض مناطق المملكة القريبة من طريقة الزراعة العضوية، والاهتمام الكبير من الاردن ممثلا بـوزارة الزراعة –الجهات الحكومية ذات العلاقة –الجمعيات الخيرية –المؤسسات الخاصة ذات العلاقة، وعلاقات الاردن الناجحة مع الدول مما يسهل من عمليات التصدير للمنتجات العضوية، وانتشار الوعي لدى طبقة معينة من المستهلكين بأهمية الغذاء العضوي من الناحية الصحية.

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