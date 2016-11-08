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ايران تشارك في اجتماع اللجنة الدولية للقطن في باكستان طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 08 نوفمبر 2016 00:00

ايران تشارك في اجتماع اللجنة الدولية للقطن في باكستانالزراعية نت – الاخبار - بدأت اعمال المؤتمر السنوي الخامس والسبعين للجنة الدولية للقطن بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العاصمة الباكستانية اسلام اباد. وافادت وكالة مهر للانباء ان ابراهيم هزار جريبي المدير العام لبذور الزيت اشار الى اقامة المؤتمر السنوي الخامس والسبعين للجنة الدولية للقطن  في مدينة اسلام اباد الباكستانية، قائلا يستمر هذا المؤتمر لمدة ستة ايام تحت شعار "القيمة التسلسلية لانتاج القطن من الحقل حتى مرحلة النسيج واللباس".

واشار مدير مشروع القطن في مديرية الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة، الى ان حالة السوق العالمي للقطن من الانتاج الى التجارة ومراحل انتاج هذا المحصول والتقليل من التلوث عند جني هذا المحصول وتوحيد اجهزة تحليل القطن في دول مثل الجمهورية الايرانية و طرق مكافحة الآفات جديدة وتقنيات جديدة في مجال معامل محالج القطن، من المواضيع التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر.

واضاف، تأسست اللجنة العالمية للقطن عام 1939 ومقرها في مدينة واشنطن الامريكية وتضم هذه اللجنة اربعين بلدا منتجا للقطن وأصبحت ايران عضوا منذ الستينيات، مبينا ان الإنتاج العالمي من الخيوط القطنية يبلغ ما يقرب من 22 مليون طنا سنويا حيث تعتبر الهند والصين من كبار المنتجين للخيوط القطنية في العالم عبر انتاج 5،8 مليون طن في الهند و4،8 في الصين

 

 

 

مهر الايرانية

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