الزراعية نت – الاخبار - أكد محمود أبو زيد، موزع أسمدة، أن شركات المنطقة الحرة هي الرابح الأكبر من تحريك أسعار الدولار في البنك المركزي من 8.8 جنيه إلي 16جنيها حاليا بما يحقق زيادة في سعر التصدير للطن من 2000جنيه إلي 2600جنيه مع استقرار سعره عالميا بنحو 200 دولار سعر طن الأسمدة في السوق العالمية. وقال أبو زيد في تصريحات إن سعر الدولار ارتفع رسميا بنحو 50% تقريبا بما سينعش عائدات شركات الإنتاج الخاصة الكبري مثل موبكو، والمصرية وحلوان والإسكندرية، وسيكون توجه الشركات خلال الفترة المقبلة إلي التصدير، بما يزيد من معدلات تصدير الأسمدة المصرية، وكانت الشركات الخاصة تركز في السابق علي السوق المحلية الذي كان سعر البيع للطن الحر حوالي 2300جنيه، وفي السوق العالمية دون الـ2000جنيه عندما كان سعر الدولار 8.8 جنيه.

وتعتبر شركتي أبو قير والدلتا أكبر منتجي الأسمدة المدعمة في مصر، وهي مملوكة بالكامل للدولة ويتم توجيه الإنتاج بالكامل لصالح وزارة الزراعة ونسبة أقل للتصدير في حال توافر للأسمدة في الجمعيات الزراعية وتغطية الاستهلاك المحلي.

ومن جانبه، أكد ماهر أبو جبل، مدير إدارة التوزيع بإحدي شركات الأسمدة الخاصة، إن زيادة قيمة الدولار رسميا سيقلص من زيادة أسعار الأسمدة بشكل مبالغ فيه بعد زيادة تكاليف الطاقة، وإن حدثت ستكون طفيفة، وذلك بسبب تعويض زيادة أسعار النقل، وفي المقابل ستحقق الشركات أرباحا كبيرة فيما يتعلق بزيادة سعر وقيمة الدولار أمام الجنيه، وذلك لشركات المنطقة الحرة.

وأوضح أبو جبل أن مصانع الأسمدة شهدت خلال الفترة الماضية خسائر بسبب زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المازوت والغاز، وتراجع معدلات التصدير، ولكن بعد القرارات الأخيرة ستكون شركات المنطقة الحرة هي المستفيد الأكبر.

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