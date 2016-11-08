الزراعية نت – الاخبار - تواجه محافظة عجلون العديد من التحديات وخصوصا في المناطق ذات الكثافة الحرجية بسبب التقطيع الجائر الذي يقوم به عدد من اصحاب النفوس الضعيفة وخصوصا في فصل الشتاء لاستخدامها لغايات التدفئة في البيوت او الاتجار بها .وانتقد عدد من المهتمين بالشأن البيئي التوصيات الخاصة بإعطاء حماية الغابات الأهمية الكافية في محافظة عجلون والتي لم تنفذ على ارض الواقع ومن ابرزها توفير كافة المخصصات والأجهزة والمعدات وزيادة عدد الطوافين وأبراج المراقبة لتوفير الدعم اللازم للجهات المعنية في المحافظات للحفاظ على هذه الثروة الوطنية لان تفاقم المشكلة سيؤدي الى اثار سلبية على طبيعة عجلون وميزاتها النسبية البيئية والسياحية .

وطالب عضو جمعية البيئة المهندس خالد العنانزه بتكثيف الرقابة على الثروة الحرجية والتفكير بجدية لحماية الغابات من التقطيع مبينا ان الطوافين يقع عليهم دور كبير وهم بحاجة ماسة الى توفير الحماية لهم نظرا انهم يتعرضون للاعتداء من قبل المعتدين على الثروة الحرجية .

ودعا الناشط البيئي المحامي حسان المومني وزارة الزراعة التعامل مع هذه المشكلة واخذها على محمل الجد والتي تتكرر بشكل مستمر وتزداد في فصل الشتاء وخصوصا ان المعتدين على الثروة الحرجية لا يستخدمون الاشجار كوقود للشتاء فقط بل لاغراض التجارة .

وقال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة انه سيتم تسخير كافة الامكانات المتاحة وعمل دوريات على مدار الساعه بالاضافة الى تغليظ العقوبات وعدم التهاون او المجاملة مع المعتدين على ثروتنا الوطنية وكل من تسول له نفسه سيحاسب وتنفذ بحقه العقوبات الصادرة في 2015 والتي تصل للحبس 6 اشهر .

وقال مدير مديرية الزراعة في المحافظة الدكتور ابراهيم الاتيم انه تم تخصيص خصصت 3 مفارز و4 نقاط غلق بالاضافة الى الفترات التي خصصت للطوافين لحماية هذه الغابات على مدار الساعة مشيرا الى ان متابعة وحماية التعديات على الغابات مسؤوليتنا جميعا .

حمرين نيوز