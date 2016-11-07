الزراعية نت – الاخبار - اكد مساعد وزير الزراعة الايراني علي اکبر مهرفرد وجود مجالات للتعاون بين ايران وسيرلانكا معتبرا ان التعامل فيما بين القطاعين الخاص في البلدين في مجال الزراعة عنصر هام لرفع مستوى العلاقات. وافادت وكالة مهر ان مساعد وزير الزراعة علي اکبر مهرفرد بيّن خلال لقائه وزير الزراعة والثروة السمكية السيرلانكي "دايا جاما" انه ينبغي على المسؤولين الحكوميين توفير الارضية للتعاون بين القطاعات الخاصة.

واضاف، يتم انتاج حوالي 117 مليون طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 76 مليار دولار ونقوم بتصدير الفستق والزعفران والتمر والزبيب والتفاح، مضيفا ان ايران تحقق المعايير الدولية في مجال الثروة الحيوانية وصناعة مشتقات اللبن.

من جانبه، اكد "دايا جاما" على تطوير التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والنفط قائلا، بما ان التقنيات المتواجدة في ايران متطورة فإنه بإمكان سيرلانكا الاستفادة منها في قطاع الزراعة والصناعات مشيرا الى اهم المحاصيل التي يتم انتاجها في سيرلانكا، والتي تعد الأناناس والمانجو والموز، والتوابل، والقرفة .

مهر الايرانية