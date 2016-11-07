الزراعية نت – الاخبار - قال الدكتور نادر نور الدين، الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الفلاحين أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أنهم سيوردون محاصيلهم للدولة بالأسعار العالمية، وبأسعار الدولار المرتفع، ما يعني ربح أكثر. وأضاف نور الدين» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أكبر قطاع مستفيد من ارتفاع أسعار الدولار رسميا هو القطاع الزراعي والفلاح، وسيبيع القمح ومحاصيل الزيوت والفول والعدس بالسعر العالمي بالدولار والذي أرتفع نحو 60%.

وتابع: يعني مثلا طن القمح (6.67 إردب) سعره 200 دولار يعني في السعر السابق والدولار بـ9 جنيه يساوي 1800 جنيه، والدولة بتشترية بدعم ألف جنيه يعني 2800 جنيه بيؤدي إلى توريد المستورد على أنه بلدي وفساد توريد القمح».

واستكمل: اليوم سعر طن القمح 200 دولار برضه بس السعر للدولار حنقول 15 جنيه وبلاش 16 يعني 3000 جنيه للطن بالإضافة إلى 50 دولار كمان سعر نقل بحري وتفريغ ونقل داخلي يعني 350 دولار 15 جنيه للدولار = 5250 يعني ممكن سعر توريد الإردب يكون 700 جنيه بدلا من 420 جنيه في الموسم الماضي وطوال السنوات الخمس الماضية؛ وده يكون مربح جدا للفلاح، وكده الفدان يجيب 15 ألف جنيه قمح وتبن.. وهكذا قصب السكر والبنجر والفول والعدس والأرز لو الدولة أشترته حيكون أرخص من إستيراده بعد توحش الدولار».

وأشار إلى أن: العيوب فقط إرتفاع أسعار السولار الذي يعتمد عليه الفلاح في تشغيل ماكينة الري والجرار وألات الحصاد والدراس وسيارات نقل المحصول للأسواق لكن طالما سعر المحصول حيرتفع ويعوض هذا الأمر فلا توجد مشكلة».

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