الزراعية نت – الاخبار - كشف تقرير صادر بوزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، والإدارة المركزية للبساتين، عن التوصيات الفنية لشهر نوفمبر الجارى لتوجيه المزارعين فى تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها لمواجهة الإصابات والأمراض والحشرات، والطرق السليمة فى التعامل مع الآفات المختلفة.

وأكد التقرير، على ضرورة الاهتمام بالرى فيما يخص أشجار الموالح وإطالة الفترة بين الرية والأخرى تبعاً للظروف الجوية، وإضافة الأسمدة العضوية ومحسنات التربة من الجبس الزراعى مع ضرورة العزيق والتقليب للتربة، والاستمرار فى مقاومة ذباب الفاكهة والبدء فى مقاومة الحشرات القشرية والبق باستخدام الزيوت الشتوية والمبيدات الموصى بها، وإجراء التقليم الشتوى للأشجار بعد جمع المحصول.

وفيما يتعلق بأشجار العنب، شدد التقرير على ضرورة الانتهاء من جمع الأصناف متأخرة النضج، وإزالة النموات التى تظهر نتيجة دفئ الجو حتى لا تستهلك الغذاء المخزن فى القصبات، وعدم إجراء أى تقليم شتوى فى هذا الشهر، بجانب جمع الأوراق المتساقطة والتخلص من الحشائش الى تكون مأوى للقواقع.

وأوضحت التوصيات الخاصة بمحصول”المانجو” أهمية إجراء عملية العزيق لإزالة الحشائش وكذلك تهيئة التربة، وإضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية من ( 6 – 8 ) مقاطف بلدى متحلل للشجرة حسب عمرها وحجمها مع إضافة ( 1ك سوبر فوسفات + 1/2 ك كبريت زراعى ) ثم يتم ري الأرض رية غزيرة للتخلص من ملوحة السماد العضوى، أما بالنسبة للأراضى الجديدة التى تروى بالتنقيط يتم استخدام ( 1 كجم سلفات الأمونيوم + 3 كجم البوتاسيوم كجم) لكل فدان، وذلك إلى جانب التسميد العضوى.

ولفت تقرير التوصيات إلى أهمية تجهيز أرض مشتل الموز بإجراء العمليات الزراعية من حرث وإضافة الأسمدة العضوية، وبالنسبة للأراضى الجديدة يتم إضافة الأسمدة بمعدل ( 4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم ) بمعدل 5 مرات اسبوعياً، ويضاف حامض الفوسفوريك منفرداً بمعدل 1 لتر / ف وذلك ليوم واحد فى الأسبوع، والتسميد العضوى بمعدل ( 40 متر مكعب / ف + 500 كجم / ف + 250 كبريت كجم / ف )، وإضافة فترات الرى بحيث تروى كل أسبوعين، بالإضافة إلى الاستمرار فى وضع السنادات وتعديلها باستمرار لمنع تساقطها وحماية النبات من الكسر، إلى جانب ذلك يتم جمع السوباطات التى اكتمل نموها مع ترك الساق الكاذبة بدون قطع لحماية الخلفات المرباة بجوارها من برودة الشتاء.

وأكد تقرير التوصيات الخاصة بأشجار الزيتون على إضافة السماد العضوى أو الكمبوست + الخلطة الموصى بها من (أزوت وبوتاسيوم وسوبر فوسفات وماغنيسوم + كبريت زراعى ) وفى حالة الأراضى الجيرية يضاف البورون فى صورة بور اكس بمعدل 200 جم / شجرة عام بعد الأخر، وخاصة فى الأراضى الرملية ، وفى حالة ظهور أعراض نقص البورون، ومن حيث عملية التقليم يتم إزالة السرطانات حول الساق الرئيسى للشجرة وكذلك إزالة الأفرع الجافة والمصابة والكسور أو الأفرع المتجهة لأسفل أو التى تلامس سطح الأرض، وكذلك إزالة الأفرع التى تخرج من الهيكل العام للشجرة وتلامس الأشجار الأخرى.

ومن حيث التعامل مع الفاكهة المتساقطة، أوصى التقرير بأهمية إضافة الأسمدة العضوية المتحللة أو الكمبوست + الخلطة المكونة من ( 1/2 ك سلفات نشادر + 1.5 ك سوبر فوسفات + 1/4 ك سلفات بوتاسيوم + 1/4 ك كبريت زراعى + 20 – 25 كجم بوراكس ) ثم يتم إجراء عزقة شتوية عميقة بعد إضافة السماد العضوى، ويتم إسقاط الأوراق باستخدام سلفات الزنك بمعدل ( 2 – 4 % ) ابتداء من منتصف نوفمبر وذلك لمحاصيل “المشمش والبرقوق والكمثرى والخوخ”، وكذلك التقليم الشتوى ثم الرش بأحد المبيدات النحاسية، ويمكن رش الدورمكس بتركيز (0.5 – 1 % ) منفرداً أو مخلوطاً مع أحد الزيوت المعدنية بتركيز ( 2 – 3 % ) خلال شهر نوفمبر بغرض التبكير وتنظيم تفتح البراعم الزهرية والخضرية